von Eugen Epp Tesla-Chef Elon Musk wendet sich erneut mit scharfen Worten gegen das Homeoffice. Wer von zu Hause arbeite, habe den Bezug zur Arbeitsrealität vieler anderer Menschen verloren.

Elon Musk ist kein Freund von Homeoffice-Modellen. Das hat der CEO von Tesla, X (ehemals Twitter) und SpaceX noch einmal mit markigen Worten bekräftigt.

Menschen, die im Homeoffice arbeiten, seien "abgekoppelt von der Realität", sagte Musk laut "Business Insider" und "The Verge" bei der Vorstellung der Quartalszahlen von Tesla. Der Milliardär sprach sogar von "Marie-Antoinette-Vibes", die er bei Heimarbeitern wahrnehme – und spielte auf die französischen Königin zur Zeit der Französischen Revolution ab, der fälschlicherweise der Spruch "Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen" zugesprochen wird.

Elon Musk hält Menschen im Homeoffice für "realitätsfremd"

Musk meint, dass Angestellte im Homeoffice ebenso den Bezug zur Arbeitsrealität vieler anderer Menschen verloren hätten. Sie würden "realitätsfremd" sein und "diejenigen ausnutzen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können". "Was ist mit den Menschen, die in die Fabrik kommen müssen und die Autos herstellen? Was ist mit den Leuten, die ins Restaurant gehen müssen und dort dein Essen zubereiten und ausliefern?", fragte Musk.

Er selbst habe oft in der Fabrik geschlafen, weil das wichtig sei, erklärte der für seine Arbeitsobsession bekannte Milliardär. Musk ist der reichste Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf etwa 226 Milliarden US-Dollar geschätzt. Schon mehrmals hat sich der 52-Jährige in den vergangenen Monaten deutlich zum Thema Homeoffice geäußert: Im Mai sagte er dem Sender CNBC, Mitarbeitende im Homeoffice sollten "von ihrem hohen Ross herunterkommen". Dass die "Laptop-Arbeiterklasse", wie Musk sie nannte, von zu Hause arbeite, während andere diese Möglichkeit nicht hätten, bezeichnete er als "moralisch falsch".

Paypal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Firmen, seine Familie – der reichste Mensch der Welt in Bildern 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Elon Musk wird 1971 in Pretoria als Sohn des Models Maye Musk und des Maschinenbauingenieurs Errol Musk geboren. Sein Vater erzog ihn mit erbarmungsloser Härte. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Elon Musk ist ein introvertiertes Kind und Mobbing ausgesetzt. Im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei, bereits zwei Jahre später verkauft er sein erstes von ihm entwickeltes Computerspiel für 500 Dollar. Im Alter von 17 Jahren wandert er nach Kanada aus, wo seine Mutter ursprünglich herkommt, um den Militärdienst in Südafrika zu umgehen. Bald darauf geht er in die USA, wo er an der University of Philadelphia Physik und Wirtschaft studiert. Das Foto aus dem Sandkasten hat Elon Musks Mutter Maye auf Twitter geteilt und scherzhaft dazu geschrieben: "Der dreijährige Elon Musk: 'Ich kann einen Lastwagen bauen, der besser ist als dieser hier'." Mehr

Homeoffice befindet sich auf dem Rückzug

Ähnlich wie Musk haben auch schon eine Reihe anderer Unternehmenschefs negative Aussagen zum Thema Homeoffice getroffen. Insgesamt befindet sich das Arbeiten von zu Hause nach der Corona-Pandemie wieder auf dem Rückzug. Laut einer Umfrage der Beratungsfirma KPMG unter 1300 Geschäftsführer:innen in Deutschland befürworten knapp zwei Drittel der Befragten eine vollständige Rückkehr ins Büro innerhalb der nächsten drei Jahre. Aktuell kommen Büroangestellte im Schnitt 3,2 Tage in der Woche zur Arbeit, zeigt eine Umfrage des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL) in sieben deutschen Großstädten.

Quellen: Tesla auf Youtube / "Business Insider" / "The Verge" / CNBC

Sehen Sie im Video: Gerichtsdokumente belegen, dass Elon Musk überraschend Vater von Zwillingen geworden ist. Insgesamt hat Musk demnach mittlerweile neun Kinder in die Welt gesetzt. Das ist über Musks Kinder bekannt.