Wenn es um Strompreise geht, spielt es in Deutschland anscheinend eine Rolle, wo man lebt. Das Vergleichsportal Verivox hat herausgefunden, in welchen Teilen des Landes Haushalte mehr zahlen müssen.

Bei Strompreisen gibt es nach einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox eine große Ost-West-Lücke. Demnach liegen die Strompreise der örtlichen Versorger in Ostdeutschland 15 Prozent höher als im Westen. Ostdeutsche Haushalte profitierten entsprechend stark von der staatlichen Strompreisbremse.

Seit März gilt angesichts von Preissprüngen im vergangenen Jahr die staatliche Strompreisbremse. Der Strompreis für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Firmen wird bei 40 Cent pro Kilowattstunde brutto begrenzt. Das gilt für einen Bedarf von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs.

Die Strompreisbremse verringere die Kosten im Osten um durchschnittlich 331 Euro, in Westdeutschland im Schnitt um 160 Euro, wie Verivox der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach liegen die Strompreise für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden in der Grundversorgung in Ostdeutschland ohne Berücksichtigung der Preisbremse aktuell bei jährlich 2154 Euro - in Westdeutschland bei 1878 Euro. Die Preislücke zulasten des Ostens sei damit so hoch wie nie zuvor.

Verivox-Energieexperte Thorsten Storck sagte: "Die großen Strompreisunterschiede zwischen Ost und West lassen sich zum Teil durch den Anstieg bei den Stromnetzgebühren erklären." Zum Jahreswechsel seien die Kosten für Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Stromnetzes in Westdeutschland um durchschnittlich 14 Prozent, in Ostdeutschland um 25 Prozent gestiegen. Ursache für die regional unterschiedlich hohen Netzentgelte seien Faktoren wie Industrie- und Bevölkerungsdichte, aber auch die Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien.

Laut Auswertung des Portals sind derzeit die höchsten Strompreise in der Grundversorgung in Mecklenburg-Vorpommern fällig - die jährliche Stromrechnung für einen Verbrauch von 4000 Kilowattstunden liege bei 2350 Euro. Das seien knapp 56 Prozent mehr als im günstigsten Bundesland Bremen. Ausgewertet wurden laut Portal die im April gültigen Strompreise in der Grundversorgung für die jeweiligen Bundesländer. Grundversorger ist der Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beliefert. Laut Bundesnetzagentur befand sich 2021 mit 24 Prozent fast jeder vierte Haushaltskunde sowohl bei Gas als auch bei Strom in der Grundversorgung.