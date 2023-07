von Eugen Epp Am belgischen Standort von Ferrero wurden Salmonellen festgestellt, die Produktion steht still. Der Fall erinnert an das vergangene Jahr, als der Schokoladenhersteller einen Salmonellenskandal überstehen musste.

Im Ferrero-Werk im belgischen Arlon stehen die Maschinen still. "Die gesamte Produktion wurde angehalten", sagte eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Grund: In der Fabrik des italienischen Schokoladenherstellers wurden bereits Ende Juni Salmonellen entdeckt.

Allerdings sei das Werk nicht geschlossen, teilte die Sprecherin mit. Es werde derzeit nur gereinigt. Dieser Vorgang könne noch ungefähr zwei Wochen dauern. Zugleich gab Ferrero an zwei Fronten Entwarnung: Zum einen müssten sich die Mitarbeitenden des Werks keine Sorgen um ihre Gehälter machen. Zum anderen seien auch keine Produkte positiv auf Salmonellen getestet worden. Bei dem Produktionsstopp handele es sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme".

Ferrero erlebte im vergangenen Jahr einen Salmonellen-Skandal

"Auch wenn kein Endprodukt positiv getestet wurde, verlässt nichts das Werk. Wir reinigen und desinfizieren derzeit die betroffenen Produktionslinien", sagte ein Sprecher. Dabei arbeite man mit der belgischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zusammen. Ferrero ist unter anderem für seine Marken Kinder und Nutella bekannt. Das Werk in Arlon ist für etwa sieben Prozent der gesamten Produktion des Süßwarenherstellers verantwortlich. Dort arbeiten 725 Menschen.

Bereits Ende 2021 wurden in dem Ferrero-Werk in Arlon Salmonellen entdeckt. In diesem Zuge kam es im Frühjahr des vergangenen Jahres zu Rückrufaktionen von Ferrero-Produkten in mehreren europäischen Ländern, das Werk in Arlon verlor vorübergehend seine Produktionslizenz. Hunderte Kinder waren von dem Salmonellen-Ausbruch betroffen. Im September 2022 erhielt Ferrero dann aber wieder die endgültige Genehmigung, die Fabrik in Arlon geöffnet zu lassen.

Salmonellen sind Bakterien, die bei Menschen eine akute Darmentzündung auslösen können. Die Symptome wie Übelkeit, eventuell Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber und Durchfall können mehrere Tage anhalten. In der Regel klingt die Krankheit nach wenigen Tagen von selbst wieder ab. Bei Kindern und älteren Menschen kann sie jedoch zu einer lebensgefährlichen Austrocknung des Körpers führen.

Quellen: AFP / Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit