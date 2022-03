Sinnvolle Hilfsmaßnahme oder Ausnutzen einer Notlage? Schlachtkonzern Tönnies wirbt direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze Flüchtlinge als Arbeitskräfte an – und wird dafür von Aktivisten kritisiert.

Fast zweieinhalb Millionen Ukrainer sind bereits wegen des Krieges über die polnische Grenze geflohen. Der Schlachtkonzern Tönnies würde einige von ihnen gerne als Arbeitskräfte in seinen Fabriken einsetzen. Doch die Art und Weise der Anwerbeversuche sorgt für Kritik.

Wie das ARD-Magazin Panorama berichtet, verteilen Tönnies-Mitarbeiter unmittelbar im polnischen Grenzort Przemyśl Handzettel an Kriegsflüchtlinge, um sie als Produktionshelfer anzuwerben. Dabei wird ihnen auch der Transport nach Deutschland und eine Unterkunft versprochen. Tönnies bestätigte Panorama, dass drei Mitarbeiter an die Grenze entsandt worden seien, um Arbeitskräfte anzuwerben.

Nicht jeder ist mit dieser Praxis einverstanden. Patrick Walkowiak von der Flüchtlingsorganisation Friends of Medyka wirft Tönnies in dem ARD-Bericht vor, die Notlage der Geflüchteten auszunutzen. Walkowiak ist selbst vor Ort und hat die Anwerbeversuche erlebt. Die Zustände im Aufnahmelager Przemyśl seien chaotisch, in dieser Extremsituation könnten die Flüchtlinge die Anwerbeversuche gar nicht einordnen, sagt der Flüchtlingshelfer. Es fehle an Bussen und anderen Transportmöglichkeiten, sodass Flüchtende teilweise tagelang in dem Lager ausharren müssen. Und Tönnies nimmt nur die mit, die bereit sind, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben.

Tönnies versteht Kritik nicht

Tönnies kann die Kritik nicht nachvollziehen. "Wir helfen den Kriegsflüchtlingen vor Ort und bieten ihnen eine Zukunftsperspektive", sagte ein Unternehmens-Sprecher gegenüber Panorama. An zwei Standorten in Deutschland seien bereits etwa ein Dutzend Geflüchtete aus der Ukraine eingestellt worden. Tönnies biete elf Euro die Stunde und liege damit über dem gesetzlichen Mindestlohn. Und: "Nur wenn die Flüchtlinge bei Tönnies arbeiten, dürfen sie in unseren Dienstwohnungen untergebracht werden."

Allerdings werden Kosten für die Unterkunft vom Gehalt abgezogen. In der Vergangenheit hatte die Unterbringung der Tönnies-Mitarbeiter in überbelegten Werksunterkünften sowie die schlechten Arbeitsbedingungen in den Schlachtfabriken wiederholt öffentlich am Pranger gestanden.

So hält auch Inge Bultschneider von der Interessengemeinschaft "WerkFAIRträge", die sich für bessere Arbeits- und Wohnverhältnisse von Migranten in der Fleischindustrie einsetzt, die Anwerbeversuche für geschmacklos. "Sich am Elend zu bereichern und es als gute Tat zu verkaufen, ist in der Fleischbranche nichts Neues. 2015 bei der Flüchtlingswelle haben wir Ähnliches erlebt", sagte Bultschneider Panorama. Tönnies entgegnet: "Wir bereichern uns nicht an der Not der Flüchtlinge. Das ist eine völlig irre Aussage. Wir tarnen auch nichts als gute Tat."