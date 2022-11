Sehen Sie im Video: Russen bescheren Georgien enormen Wirtschaftsboom – doch die Sache hat eine Haken.









STORY: Während der Krieg in der Ukraine Europa in Atem hält, erlebt ein Land einen unerwarteten Wirtschaftsboom. Georgien ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt zu werden. Der wichtigste Grund dafür: Mehr als 100.000 Russen sind seit Beginn der russischen Invasion und der Teilmobilmachung in das Land gekommen, um nicht eingezogen zu werden. Und mit ihnen auch viel Geld sagt Vahtang Butskhrikidze von der größten georgischen Bank TBC: "Allen Branchen geht es recht gut, sehr gut. Ich meine, angefangen bei den Kleinstunternehmen bis hin zu den Konzernen - vom Einzelhandel bis hin zu verschiedenen Sektoren. Ich kann mich an keine Branche erinnern, die in diesem Jahr ein Problem hat." Zwischen April und September überwiesen Russen über Banken oder Geldtransferdienste mehr als 1 Milliarde Dollar nach Georgien. Das ist - laut georgischer Zentralbank - fünfmal mehr als in den gleichen Monaten des Jahres 2021. Es wird erwartet, dass das Land im Jahr 2022 ein Wachstum der Wirtschaftsleistung von 10 % verzeichnen wird. Allerdings: Der Boom könne schnell wieder vorbei sein, warnt Wirtschaftswissenschaftler Davit Keshelava: "Die Menschen haben keine Ahnung, wie lange sie hier bleiben werden. Aber wenn sie weggehen, ja, dann wird das ein Problem sein, weil ein Teil der Nachfrage, die vorhanden war, in Zukunft nicht mehr da sein wird. Das könnte Probleme für das Wirtschaftswachstum mit sich bringen und vor allem dem Bausektor, dem Tourismus und dem Gastgewerbe schaden. " Außerdem: Der Zuzug von Zehntausenden von Russen, darunter viele mit viel Geld, treibt die Preise in die Höhe und verdrängt einige Georgier aus dem Markt. Die Wohnungen werden immer teurer, allein in der Hauptstadt Tiflis sind die Mieten in diesem Jahr um 75 Prozent gestiegen.

