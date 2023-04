130 Maschinen hat Boeing im ersten Quartal ausgeliefert, Airbus drei weniger. Bei den Neubestellungen haben aber 2023 die Europäer die Nase vorn.

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat im ersten Quartal mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert als sein europäischer Rivale Airbus. Insgesamt fanden 130 Maschinen den Weg zu ihren Kunden, wie Boeing am Dienstag in Arlington mitteilte.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kam auf 127 Maschinen. Auch im März lag Boeing mit 64 ausgelieferten Jets knapp vor Airbus mit 61 Stück.

Bei den Neubestellungen haben die Europäer im bisherigen Jahresverlauf aber die Nase vorn. Der Dax-Konzern holte im ersten Quartal neue Aufträge über 156 Flugzeuge herein, Boeing kam auf 120 Stück. Nach Abzug von Stornierungen kam Airbus auf 142 Bestellungen, bei Boeing blieben 56 Stück.