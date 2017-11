Mit Forderungen von beiden Seiten haben die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Deutschland begonnen.

Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld und will zudem durchsetzen, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit auf Wunsch verkürzen können - inklusive finanziellem Zuschuss für bestimmte Gruppen.

Man sei damit «genau am Puls der Zeit», sagte Baden-Württembergs IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger zum Auftakt der Verhandlungen am Nachmittag in Böblingen.

Die Menschen in den Betrieben, die heute quasi jeden Flexibilitätsanspruch der Arbeitgeber erfüllten, bräuchten diese Möglichkeit, zum Beispiel um Angehörige zu pflegen oder sich um ihre Kinder zu kümmern.

Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und kündigten an, eigene aufzustellen - zum Beispiel zur Lockerung von Arbeitszeitregeln. Die Mitarbeiter sollten angemessen beteiligt werden, sagte der Vorsitzende der Arbeitgebervereinigung Südwestmetall, Stefan Wolf, «aber nicht in der Form, wie die IG Metall es fordert».

In der Metall- und Elektroindustrie arbeiten in Deutschland rund 3,9 Millionen Menschen. Baden-Württemberg, wo schon häufiger Pilotabschlüsse erzielt worden sind, ist der zweitgrößte Tarifbezirk. Verhandelt wurde am Mittwoch auch in Niedersachsen, an der Küste sowie in Berlin-Brandenburg. Im größten Tarifbezirk NRW beginnen die Gespräche erst am Donnerstag.