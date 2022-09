Unternehmer Frank Thelen und Journalistin Ulrike Herrmann gerieten in der Talkshow von Markus Lanz aneinander

von Daniel Bakir Unternehmer Frank Thelen war bei Markus Lanz zu Gast, um über Wirtschaftsfragen zu sprechen. Doch dann fuhr Journalistin Ulrike Herrmann ihm heftig in die Parade. Sie warf ihm vor, keine Ahnung zu haben, was Inflation ist - und wurde dann persönlich.

Wer in einer Talkshow komplexe wirtschaftliche Fragen erklären will, kann schnell aufs Glatteis rutschen. Das musste gerade erst Robert Habeck erfahren, nach dessen "Maischberger"-Auftritt der Eindruck hängen blieb, der Wirtschaftsminister wisse noch nicht einmal, was eine Insolvenz ist.

Nun hat auch Unternehmer Frank Thelen einen kleinen Talkshow-Crash erlitten. Der frühere "Höhle der Löwen"-Investor musste sich als Gast bei Markus Lanz vorhalten lassen, er wisse nicht, wie Inflation funktioniere und habe auch sonst offenbar keine Ahnung von Wirtschaft.

Thelen beklagte in seinen Ausführungen gerade die "exzessive Gelddruck-Politik" der letzten Jahre, die nun zu der hohen Inflation führe, als ihm Journalistin Ulrike Herrmann in die Parade fuhr. "Ich finde, dass Ihre Analyse der Inflation völlig falsch ist", erklärte Herrmann. Die hohe Inflation entstehe nicht dadurch, dass der Staat sich verschulde, sondern dadurch, dass Energie so teuer sei, weil Putin die Pipelines zudrehe.

"Das ist echt peinlich"

Doch damit nicht genug des Schlagabtauschs. Als Thelen später insistierte, das Gelddrucken der Zentralbanken befeuere die Inflation, kanzelte Herrmann ihn ab, dies sei die falsche Wirtschaftstheorie und längst widerlegt. "Wenn Sie Unternehmer sind und investieren auf Basis einer falschen Geldtheorie, dann sehe ich da ein Problem. Es wundert mich nicht, dass Sie schon mehrfach pleite waren", wurde Herrmann anschließend persönlich. Und: "Wenn man nicht mal weiß, wo Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich." Rumms, das saß, zumindest verbal.

Der Gesprächsausschnitt ging in den sozialen Medien derart viral, dass Thelen sich im Nachgang nochmal in einem Twitter-Clip zu den "Falschaussagen" seiner Talkshow-Kontrahentin äußerte. Dabei zitiert er sogar die Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Aufblähung der Geldmenge als Bedingung für Inflation, um zu belegen, dass er doch recht hat ("Daher hier leider die Wahrheit").

Festzuhalten bleibt, erstens, dass die hohe Inflation derzeit tatsächlich vor allem durch die explodierenden Energiepreise getrieben wird. Zweitens begünstigen auch niedrige Zinsen und eine expansive Geldpolitik der Zentralbanken tendenziell hohe Inflationsraten (wobei wir gerade aus einer Phase niedriger Zinsen und niedriger Inflation kommen). Daher versucht die Europäische Zentralbank aktuell mit einer deutlichen Erhöhung der Leitzinsen die Teuerung zu bekämpfen. Und drittens haben Thelens frühere Pleiten als privater Unternehmer mit alldem wohl kaum etwas zu tun. Vielleicht ist eine Talkshow einfach nicht das beste Forum, um ernsthaft über Geldtheorie zu diskutieren.