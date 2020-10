Sehen Sie im Video: Energie aus Würmern – Unternehmen plant riesige Insektenzucht. Wer denkt bei diesem Anblick schon an die Produktion von Lebensmitteln? Die Gründer von Ynsect im französischen Dole in der Region Bourgogne-Franche-Comté schon. Mehlwürmer und Käfer will man von hier aus im großen Stil unter die Leute bringen - in Form von Futter- und Düngemittel. Dafür plant das Unternehmen die nach eigenen Angaben größte Insektenfarm der Welt, die im nordfranzösischen Amiens, mit 40 Meter hohen Zuchtanlagen und angeblich mehr als klimaneutral. "Es ist wichtig, die Insektenzucht weiterzuentwickeln, denn die Welt braucht mehr Proteine, mehr Nahrungsmittel, mehr Futter für Nutzvieh, das dann schließlich in Fleisch und Fisch umgesetzt wird. Denn da besteht weltweit eine Nachfrage", so Chef und Mitbegründer Antoine Hubert. Insekten sollen nicht nur als Futter, sondern auch als Basis für Pflanzendünger dienen - auch mit dem Ziel, gängige chemisch erzeugte Mittel zu ersetzen. In Dole steht bereits eine solche Anlage, in der Mehlwürmer und Käfer gezüchtet werden. "Wir produzieren Verscheidenes. Hier ist Insektenkot, den wir als Dünger für Agrarflächen anbieten", sagt Zuchtexperte Cyrille Canitrot. "Dann haben wir unser proteinreiches Mehl. Ein Teil der Larven, die verarbeitet wurden, stammen von hier, sehr viel Protein. Wir haben aber auch Insektenöl im Angebot." Proteine werden herkömmlicherweise durch den Anbau von Pflanzen oder durch die Zucht von Schwein, Rind und Co. verfügbar gemacht. Doch diese Möglichkeiten setzen eines Voraus: fruchtbaren Boden und Platz. Beides ist weltweit zur Mangelware geworden. Die in hohen Regalen gezüchteten Insekten sollen als platz- und energiesparende Alternative dienen.

Ab 2022 soll die Anlage in Nordfrankreich mehr als 100.000 Tonnen Futter – und Düngemittel jährlich produzieren. Es wurden angeblich umgerechnet rund 200 Millionen Euro investiert.

Sehen Sie im Video: Energie aus Würmern – Unternehmen plant riesige Insektenzucht.

Wer denkt bei diesem Anblick schon an die Produktion von Lebensmitteln? Die Gründer von Ynsect im französischen Dole in der Region Bourgogne-Franche-Comté schon. Mehlwürmer und Käfer will man von hier aus im großen Stil unter die Leute bringen - in Form von Futter- und Düngemittel. Dafür plant das Unternehmen die nach eigenen Angaben größte Insektenfarm der Welt, die im nordfranzösischen Amiens, mit 40 Meter hohen Zuchtanlagen und angeblich mehr als klimaneutral. "Es ist wichtig, die Insektenzucht weiterzuentwickeln, denn die Welt braucht mehr Proteine, mehr Nahrungsmittel, mehr Futter für Nutzvieh, das dann schließlich in Fleisch und Fisch umgesetzt wird. Denn da besteht weltweit eine Nachfrage", so Chef und Mitbegründer Antoine Hubert. Insekten sollen nicht nur als Futter, sondern auch als Basis für Pflanzendünger dienen - auch mit dem Ziel, gängige chemisch erzeugte Mittel zu ersetzen. In Dole steht bereits eine solche Anlage, in der Mehlwürmer und Käfer gezüchtet werden. "Wir produzieren Verscheidenes. Hier ist Insektenkot, den wir als Dünger für Agrarflächen anbieten", sagt Zuchtexperte Cyrille Canitrot. "Dann haben wir unser proteinreiches Mehl. Ein Teil der Larven, die verarbeitet wurden, stammen von hier, sehr viel Protein. Wir haben aber auch Insektenöl im Angebot." Proteine werden herkömmlicherweise durch den Anbau von Pflanzen oder durch die Zucht von Schwein, Rind und Co. verfügbar gemacht. Doch diese Möglichkeiten setzen eines Voraus: fruchtbaren Boden und Platz. Beides ist weltweit zur Mangelware geworden. Die in hohen Regalen gezüchteten Insekten sollen als platz- und energiesparende Alternative dienen.

Sehen Sie im Video: Energie aus Würmern – Unternehmen plant riesige Insektenzucht.

Wer denkt bei diesem Anblick schon an die Produktion von Lebensmitteln? Die Gründer von Ynsect im französischen Dole in der Region Bourgogne-Franche-Comté schon. Mehlwürmer und Käfer will man von hier aus im großen Stil unter die Leute bringen - in Form von Futter- und Düngemittel. Dafür plant das Unternehmen die nach eigenen Angaben größte Insektenfarm der Welt, die im nordfranzösischen Amiens, mit 40 Meter hohen Zuchtanlagen und angeblich mehr als klimaneutral. "Es ist wichtig, die Insektenzucht weiterzuentwickeln, denn die Welt braucht mehr Proteine, mehr Nahrungsmittel, mehr Futter für Nutzvieh, das dann schließlich in Fleisch und Fisch umgesetzt wird. Denn da besteht weltweit eine Nachfrage", so Chef und Mitbegründer Antoine Hubert. Insekten sollen nicht nur als Futter, sondern auch als Basis für Pflanzendünger dienen - auch mit dem Ziel, gängige chemisch erzeugte Mittel zu ersetzen. In Dole steht bereits eine solche Anlage, in der Mehlwürmer und Käfer gezüchtet werden. "Wir produzieren Verscheidenes. Hier ist Insektenkot, den wir als Dünger für Agrarflächen anbieten", sagt Zuchtexperte Cyrille Canitrot. "Dann haben wir unser proteinreiches Mehl. Ein Teil der Larven, die verarbeitet wurden, stammen von hier, sehr viel Protein. Wir haben aber auch Insektenöl im Angebot." Proteine werden herkömmlicherweise durch den Anbau von Pflanzen oder durch die Zucht von Schwein, Rind und Co. verfügbar gemacht. Doch diese Möglichkeiten setzen eines Voraus: fruchtbaren Boden und Platz. Beides ist weltweit zur Mangelware geworden. Die in hohen Regalen gezüchteten Insekten sollen als platz- und energiesparende Alternative dienen.