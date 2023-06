von Eugen Epp Vor 25 Jahren eroberten die Furbys die Kinderzimmer. Jetzt starten die felligen Freunde ein Comeback: Der Hersteller will eine neue Generation von Kindern erreichen.

In den späten Neunzigerjahren und Anfang der 2000er gehörten Furbys in nahezu jedes Kinderzimmer. Die kleinen felligen Spielzeuge wurden zu Freunden für viele Jungen und Mädchen – und so verbinden auch heute noch viele Erwachsene schöne Erinnerungen mit ihnen.

Doch in den vergangenen Jahren war es still geworden um die Kult-Spielzeuge, jahrelang gab es keine neuen Modelle. Das soll sich jetzt jedoch ändern: Der Hersteller Hasbro hat ein Comeback angekündigt. Ab August soll es neue Furbys geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit will der Hersteller eine neue Generation von Kindern erreichen. Anlass ist laut Hasbro-Vizepräsidentin Kristin McKay das 25-jährige Jubiläum der Marke, die 1998 ihr Marktdebüt feierte.

Furbys sollen beste Freunde simulieren

Die neuen Furbys sollen dabei den altbekannten Modellen offenbar in vielerlei Hinsicht ähneln. Mit ihren Kulleraugen und dem Fellbezug dürften sie auch bei Eltern nostalgische Gefühle aufleben lassen. Gleichzeitig sollen die neuen Furbys auf die Bedürfnisse heutiger Kinder abgestimmt sein. "In den letzten Jahren haben wir viel geforscht, um zu verstehen, wie sich Kinder einen neuen Furby vorstellen", erklärte Kristin McKay. Ganz offensichtlich erhofft sich das Unternehmen, verschiedene Generationen anzusprechen, indem es der Marke neues Leben einhaucht.

Laut Hasbro lassen sich die neuen Furbys mit fünf verschiedenen Sprachbefehlen steuern und verfügen über 600 Reaktionen. Außerdem sprechen sie wie gewohnt in ihrer eigenen Sprache – dem bekannten Furby-Kauderwelsch. Das Spielzeug soll "all die Dinge tun, die eine beste Freundin oder ein bester Freund tun würde", so McKay. Genau deshalb hatten einige Forschende und Eltern davor gewarnt, dass die sozialen Interaktionsfähigkeiten und die Fantasie von Kindern leiden könnten. Abzuwarten bleibt, ob die Elterngeneration von heute, die teils selbst mit dem Spielzeug aufgewachsen ist, das mittlerweile ähnlich sieht.

Quelle: Hasbro

