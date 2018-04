In gut zehn Wochen beginnt in Russland die Fußball-WM 2018. Im Eröffnungsspiel am 14. Juni trifft die heimische Sbornaja auf Saudi-Arabien, Deutschland greift drei Tage später gegen Mexiko erstmals ins Turniergeschehen ein. Sky-Kunden dürfen sich freuen: Wie der Bezahlsender am Mittwoch bekannt gegeben hat, werden sämtliche Spiele der DFB-Elf exklusiv im hochauflösenden Ultra HD gezeigt. Insgesamt darf Sky demnach 25 WM-Begegnungen - darunter auch das Eröffnungsspiel, vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale am 15. Juli - der WM in Ultra High Definition ausstrahlen, das als derzeit modernster TV-Standard gilt und extrem scharfe Bilder liefert.



Etwa 900.000 Sky-Kunden mit Ultra-HD-Receiver

Die Sublizenz an den Spielen erwarb Sky von SportA, dem Sportrechtevermarkter von ARD und ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen alle Begegnungen der Weltmeisterschaft. Um Spiele in UHD zu sehen, werden jedoch spezielle Receiver und TV-Geräte benötigt. Die Zahl der Sky-Kunden, die sowohl einen solchen Receiver als auch den entsprechenden Fernseher haben, konnte das Unternehmen nicht nennen. Laut Sky hatten im Dezember 2017 rund 900.000 Abonnenten zumindest einen UHD-Receiver.