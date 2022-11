von Daniel Bakir Markus Schön verkauft Bürobedarf übers Internet, nun will er 47 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof aus der Insolvenz übernehmen. Wer ist der Mann, der sich als Retter des Warenhauskonzerns inszeniert? Wir haben mit ihm gesprochen.

Bis vor einer Woche war Markus Schön völlig unbekannt. Nun gilt er als möglicher Retter für einen Teil des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. 47 Galeria-Filialen mit rund 5500 Mitarbeitern will der Detmolder Unternehmer übernehmen. Das wäre ein beträchtlicher Teil der insgesamt 131 Kaufhäuser mit seinen 17.000 Angestellten. Aber: Wie kommt ein Schreibwarenhändler aus Ostwestfalen dazu, sich als Warenhaus-Retter ins Spiel zu bringen?

Schön ist Chef des Schreibwarenhändlers buero.de, der Büro- und Schulbedarf verkauft. Das Unternehmen hat gerade mal drei Läden im Frankfurter Raum, der Rest läuft über den Onlineshop. Außerdem hat der 48-Jährige eine Vermögensberatung und eine Stiftung für benachteiligte Kinder. Insgesamt beschäftigt er rund 200 Mitarbeiter. Was will der Mann nun mit 47 Kaufhäusern? "Der Warenhausgedanke ist nicht tot", gibt sich Schön im Gespräch mit dem stern überzeugt. Und: Nein, das Ganze sei "kein medialer Gag", er wolle die Filialen wirklich übernehmen. In den nächsten Tagen werde er Gespräche mit dem zuständigen Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz führen.

Ob aus Schöns Plänen etwas wird, ist noch völlig unklar. Die mediale Aufmerksamkeit scheint Schön jedenfalls durchaus zu genießen. "Wir wollen Galeria Kaufhof retten", versprach Schön vergangene Woche in der "Bild". Der Artikel ist prominent auf der Homepage von buero.de verlinkt, zusammen mit zwei Dutzend weiteren Medienberichten über die Galeria-Pläne des Investors. Erst wer ein bisschen runterscrollt, kommt auf das eigentliche Angebot von buero.de: Kopierpapier, Post-it-Zettel, Buntstifte und ähnlicher Kleinkram.

Eigentlich ist Schön Vermögensverwalter. Er hat in London Wirtschaft studiert, für die Commerzbank und die Sparkasse in leitenden Positionen gearbeitet und ist nun Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Schön & Co. Doch nach dem überraschenden Tod seines Vaters im Frühjahr 2021 übernahm er von diesem auch noch den Schreibwarenhandel. "Ich wollte das Erbe des Vaters gerne fortführen", sagt Schön. Welche Umsätze das Unternehmen macht, verrät er nicht.

Galeria retten – zumindest ein bisschen

Nun also auch noch "Galeria retten" – das klingt nicht schlecht. Bei genauerem Hinsehen treffen Schöns Pläne das aber nicht ganz. Der Bürohändler würde gerne 47 kleinere Filialen übernehmen und weiterbetreiben. Allerdings nicht unter dem Namen Galeria, der bleibt den großen Standorten in den Metropolen vorbehalten, für die es eine wirtschaftliche Zukunft geben soll. "Selbst wenn wir den Namen bekämen, würde ich ihn nicht wollen", sagt Schön. Er will die Läden unter neuer Marke führen, den Namen will er noch nicht verraten, weil er sich erst noch die Rechte daran sichern müsse.

Schön hat es auf Standorte in mittelgroßen Städten abgesehen, von denen viele als von Schließung bedroht gelten. Ob überhaupt alle von seiner Liste zum Verkauf stehen, weiß er noch nicht. "Wir haben erstmal nur geschaut, welche Standorte aus unserer Sicht attraktiv sind", sagt Schön. Anbieten möchte Schön in den heutigen Galeria-Filialen nicht nur seine Bürowaren, immerhin mehr als 60.000 Artikel, sondern ein richtiges Kaufhaussortiment. "Wir wollen ein volles Sortiment anbieten, klassisches Warenhaus", sagt Schön. Er ist überzeugt, dass kompetente Beratung vor Ort kombiniert mit einem funktionierenden Onlineshop ein tragfähiges Konzept ergeben können.

Hoffnung für Tausende Mitarbeiter

Immerhin hat Schön angekündigt, nicht nur die Standorte, sondern auch die Arbeitsplätze erhalten zu wollen. "Ich will alle Mitarbeiter übernehmen", sagt Schön zum stern. Rund 5500 seien es an den zur Diskussion stehenden Standorten. Übernehmen müsste er zudem auch Mietverträge, Vermieter wäre teilweise die Signa-Holding von Milliardär René Benko, teilweise Dritte, sagt Schön.

Über Galeria-Besitzer Benko heißt es, er sei schon beim Einstieg weniger am Konzept Kaufhaus als vielmehr an den Immobilien in Bestlage interessiert gewesen. Mittelständler Schön hingegen hat kein Interesse am Erwerb von Immobilien. "Ich bin überzeugt, dass man sein Geld besser anlegen kann als in Immobilien. Ich will nur das operative Geschäft übernehmen."

Zweifel an den Rettungsplänen aus Detmold gibt es dennoch. Das Fachblatt "Textilwirtschaft" betont, dass es zumindest ungewöhnlich sei, dass ein Interessent – zumal ohne Branchenerfahrung – seinen Hut via Medien in den Ring wirft, statt hinter den Kulissen die Chancen auf Übernahmen auszuloten. Was Galeria von Schöns Plänen hält, wird man wohl demnächst erfahren. Es gebe in Kürze ein persönliches Treffen, sagte ein Galeria-Sprecher am Dienstag der DPA. "Inhaltlich können wir daher zu den Ambitionen noch keine Stellung nehmen."

Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober ein Schutzschirmverfahren beantragt. Es ist die zweite Insolvenz binnen zwei Jahren. Und das, obwohl der Konzern, der sich im Besitz des österreichischen Multimilliardärs René Benko befindet, in der Corona-Pandemie massive Staatshilfen erhalten hat. Insolvenzverwalter Geiwitz hat harte Einschnitte angekündigt. Mindestens ein Drittel der 131 verbliebenen Warenhäuser sollen geschlossen werden. Gefährdet sind vor allem Standorte, die nah beieinander stehen und solche in kleineren Städten. Aktuell führt Galeria intensive Gespräche mit den Vermietern der Standorte über Miete, Flächennutzung, Modernisierungs- und Baumaßnahmen.