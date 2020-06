Sehen Sie im Video: 62 Filialen von Karstadt/Kaufhof sollen schließen.





Bei Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt fast jede Dritte Filiale. Für zunächst 62 der insgesamt 172 Warenhäuser sei das Aus besiegelt, teilte Galeria Karstadt Kaufhof am Freitag mit. Symbolisch wurden 62 Kerzen angezündet für die Kollegen der 62 Kaufhäuser, die dichtmachen werden. Marion Keil, Betriebsratmitglied Galeria Kaufhof am Freitag in Darmstadt: "Also, die Gefühle, die sind wirklich am Boden. Wir verlieren unsere Familie. Und Gefühle... Das ist eine Katastrophe. Es ist echt eine Katastrophe, weil da hängt so viel dran. Manche die haben hier, die sind schon seit 40 Jahren dabei. Oder an die 40 Jahre. Und das kriegen wir nun alles genommen. Nur wegen ein bisschen Finanz... Also, ich weiß es nicht. Wir sind nicht schuld, und wir müssen es ausbaden. Und das finde ich natürlich, das ist zum Kotzen. Ganz ehrlich. Und ich will hoffen, dass es gut für uns ausgeht heute." Die Schließungen sind Teil eines Sanierungsplans der in der Corona-Krise um ihr Überleben kämpfenden Kette. Zudem stehen Insidern zufolge auch noch 20 Filialen des Tochterunternehmens Karstadt Sports auf der Kippe. Dem Konzern sind in der Corona-Krise die Umsätze weggebrochen. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren.