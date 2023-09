Gigaset, Haba, Reno: Diese bekannten Unternehmen sind insolvent

Gigaset

Der Hersteller von DECT-Schnurlostelefonen hat sich am 19. September für zahlungsunfähig erklärt. Die Gigaset AG geht in die Regelinsolvenz, die Tochtergesellschaft Gigaset Communications soll im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung saniert werden. Entwicklung, Produktion und Vertrieb würden unverändert fortgeführt, erklärte Gigaset. Ziel sei die nachhaltige Restrukturierung. Das Unternehmen mit Sitz in Bocholt blickt auf eine 175-jährige Firmengeschichte zurück und ist nach eigenen Angaben Marktführer für DECT-Schnurlostelefone in Europa. Gigaset beschäftigt 850 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Mehr