Berlin ist cool, München schick und Hamburg das Tor zur Welt. Die zufriedensten Arbeitnehmer Deutschlands aber sitzen laut einem aktuellen Ranking im baden-württembergischen Walldorf. In dem beschaulichen 15.000-Einwohner-Städtchen hat der Weltkonzern SAP seinen Firmensitz und dieser wurde von der Job-Plattform Glassdoor nun zum beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands gekürt.

Grundlage des Rankings der "besten Arbeitgeber Deutschlands" sind die Bewertungen, die die Beschäftigten selbst in den vergangenen zwölf Monaten auf dem Portal abgegeben haben. Auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden) erreichte das Softwareunternehmen SAP mit einem Durchschnittswert von 4,6 die höchste Punktzahl. Auf Platz 2 folgt der Münchener Halbleiterhersteller Infineon Technologies mit einem Zufriedenheitswert von 4,5 Punkten. Einen Durchschnitt von 4,4 erreichen Robert Bosch, Daimler, die Unternehmensberatung Capco, die Fraunhofer Gesellschaft, BMW, der Lebensmittel-Lieferdienst HelloFresh sowie die Beratungsfirma und Porsche-Tochter MHP.

Tabelle: Top-Arbeitgeber nach Bewertung durch Mitarbeiter

Rang Unternehmen Note (Skala von 1-5) 1 SAP 4,6 2 Infineon Technologies 4,5 3 Robert Bosch 4,4 4 Daimler 4,4 5 Capco 4,4 6 Fraunhofer Gesellschaft 4,4 7 BMW 4,4 8 HelloFresh 4,4 9 MHP 4,4 10 Continental 4,3 11 Siemens 4,3 12 Audi 4,3 13 Volkswagen 4,3 14 Capgemini 4,3 15 Bayer 4,3 16 Bain & Company 4,3 17 Nokia 4,3 18 KPMG 4,2 19 Airbus 4,2 20 HubSpot 4,2 21 Deutsche Bahn 4,2 22 Adidas 4,2 23 Vodafone 4,1 24 Amazon 4,1 25 Max-Planck-Gesellschaft 4,1 Quelle: Glassdoor





8500 Arbeitgeber bewertet

Insgesamt wurden Bewertungen zu 8500 Arbeitgebern ausgewertet. Ins Ranking aufgenommen wurden aber nur Unternehmen, die im Untersuchungszeitraum von Mitarbeitern aus Deutschland mindestens 20 Bewertungen für jede Kategorie erhalten haben. Insgesamt finden sich bei Glassdoor zu den Top-bewerteten Firmen jeweils mehrere Hundert Bewertungen.

Zu den Kategorien zählen neben der Gesamtbewertung des Unternehmens, die Karrieremöglichkeiten, Vergütung und Zusatzleistungen, Kultur und Werte, Führungskräfte, Work-Life-Balance, die Frage nach der Weiterempfehlung und die Geschäftsprognose.

SAP auch international beliebt

Auch in anderen Ländern hat Glassdoor die besten Arbeitgeber gekürt. In den USA ist demnach die Unternehmensberatung Bain & Company der beste Großkonzern. In Großbritannien liegt Bain & Company auf Platz 2 hinter dem Wasserunternehmen Anglian Water. In Frankreich wiederum liegt der Luxusgüterkonzern Hermès vorn und in Kanada ist es Microsoft. Der deutsche Sieger SAP findet sich übrigens als einziges Unternehmen in allen fünf Ländern auf den vorderen Plätzen wieder: In Kanada liegt der IT-Konzern auf Platz 3, in Frankreich auf 23 und in den USA auf dem 27. Rang.