Der Zollstreit zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. Die USA veröffentlichten eine Liste mit Abgaben von 25 Prozent auf 1300 chinesische Importgüter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar an. Die Liste, die das Büro des Handelsbeauftragten am Dienstag vorlegte, reicht von Chemiegütern bis hin zu Fernsehern, Fahrzeugen und Elektronik-Komponenten. Der Wert der Produkte spiegle den Schaden wider, der durch die "unzumutbare Politik des Technologietransfers" entstanden sei, hieß es zur Begründung. Bevor die Zölle in Kraft treten, müssen sie allerdings noch geprüft werden. In China stieß der Schritt umgehend auf scharfe Kritik. Das Handelsministerium in Peking verurteilte die Zölle und kündigte Gegenmaßnahmen an.