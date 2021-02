Das waren die fünf kuriosesten Momente bei "Die Höhle der Löwen" 2017.







1. Mit seiner Erfindung gegen Flugrost in der Spülmaschine bekam Oliver Rokitta einen Deal mit Ralf Dümmel. Doch das war Rokitta nicht genug, er nutzte das Interview nach dem Erfolg und machte seiner Freundin Nadine einen Heiratsantrag. Da die Sendung Anfang 2017 aufgezeichnet wurde, musste Rokitta den Antrag allerdings neun Monate geheim halten. Der Lohn: Nadine hat "Ja" gesagt.







2. "Die kleine Dusche nach dem großen Geschäft." Die handliche Po-Dusche "HappyPo" soll den Gebrauch von Klopapier ersetzen und außerdem hygienischer sein. Der "Löwin" Dagmar Wöhrl gefällt das Bidet für alle Fälle, sie sicherte sich 25 Prozent des Unternehmens für 120.000 Euro.







3. Marcus König ging mit seiner Erfindung "Yummynator", einem Futternapf mit rutschfester Unterlage, in die Löwenhöhle. Die Näpfe führte König mit Hundewelpen vor und überzeugte damit Investor Ralf Dümmel. Aber nicht nur der Erfinder tätigte Geschäfte – einer der Welpen machte einen Haufen direkt vor die Füße der Löwen.







4. Ein Pferd in der Höhle der Löwen – die Gründer von Goodsmith aus München entwickelten einen Hufschutz für Pferde. Die Alternative zum Hufeisen wird mit Klettverschluss befestigt. Für ihren Pitch holten sie sich tierische Unterstützung – ohne Erfolg, die "Löwen" lehnten ab.







5. Manuela Apitzsch und Marie Papenkort gründeten das Baby-Spa "Mabyen". Entspannung für Babys mit Whirlpool und Massagen. Außerdem haben die Gründerinnen eigene Pflegeprodukte für Kleinkinder entwickelt. Ihre Idee präsentierten sie natürlich an einem Baby – und bekamen einen Deal mit Judith Williams.

Mehr