Unklare Todesfälle in einem Paket-Versandzentrum in Haldensleben in Sachsen-Anhalt: Am Dienstag kam es laut Polizei zu zwei unklaren Todesfällen im Landkreis Börde. Zwei Mitarbeiter der Firma Hermes sind demzufolge innerhalb kurzer Zeit verstorben, zunächst ein 58-Jähriger und dann ein 45-Jähriger Mann. Das Gelände des Versandzentrums in der Hamburger Straße wurde laut Polizei vorsorglich gesperrt und die Arbeit des Versandzentrums für unbestimmte Zeit unterbrochen. Mitarbeiter sagten dazu: O-Ton: "Ich bin eben auch gerade angekommen und habe nur die Info bekommen, dass keine Nachtschicht stattfindet." O-Ton: "Na, mir ist schlecht. Der ganze Schreck!" O-Ton: "Wir haben gearbeitet, und es wurde viel erzählt, und wir haben ganz normal weitergearbeitet. Bis eben die Info kam - wegen Betriebsstörung, wegen Betriebsstörung!" Ein weiterer 42-jähriger Hermes-Mitarbeiter erkrankte im Verlauf des Dienstages schwer. Hier konnte mittlerweile der Polizei zufolge festgestellt werden, dass ursächlich eine Vorerkrankung des Mitarbeiters war. Eine erste Begutachtung eines Rechtsmediziners habe keine Hinweise auf Zusammenhänge zwischen beiden Todesfällen und keine spezifischen Hinweise auf Vergiftungserscheinungen ergebeng. Bisher seien keine gefährlichen Stoffe in relevanter Konzentration gefunden worden. Eine Obduktion sollte am Mittwoch durch die Rechtsmedizin in Magdeburg erfolgen.