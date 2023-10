Erfolgreich in der "Höhle der Löwen": Gründer Paul Belthle und Papa Jürgen konnten mit dem Familienunternehmen "Ölfreunde" überzeugen.

von Daniel Bakir Paul Belthle ist noch Schüler, macht aber schon Millionenumsätze mit seiner Speiseölfirma. In der "Höhle der Löwen" überzeugte er auch zwei Investoren von seiner Familienfirma.

Die "Ölfreunde" aus dem kleinen süddeutschen Örtchen Beuron-Thiergarten sind ein ganz besonderes Familienunternehmen. Teenager Paul Belthle ist der Chef und seine Firma für Speiseöle läuft so gut, dass er die ganze Familie beschäftigen kann. Mama Yvonne kümmert sich ums Büro, Papa Jürgen um die Produktion. Onkel Maik macht den Einkauf und die Auftragsannahme, der andere Onkel Tobi Lager und Versand. Sogar Oma, Opa und Pauls kleiner Bruder Hannes sind involviert. "Aber ich bin der Chef, ich leite die Geschäfte und mein Vater kann zwar gute Ratschläge geben, aber entscheiden tue ich dann am Ende", erklärt Schüler Paul in der "Höhle der Löwen".

In der Gründershow konnten die Belthles nun zwei prominente Mitstreiter gewinnen, die nicht aus der Familie stammen: Investorin Dagmar Wöhrl und Investor Tillman Schulz. Mit ihrem authentischen und kompetenten Auftritt überzeugten Gründer Paul – zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 16 Jahre alt – und sein Vater Jürgen die beiden Löwen. Wöhrl und Schulz investieren gemeinsam 200.000 Euro und übernehmen 20 Prozent der Firmenanteile. Der im TV gezeigte Handschlagdeal ist hinterher auch so zustande gekommen, wie Gründer- und Investorenseite dem stern bestätigten.

Millionenumsatz schon vor "Höhle der Löwen"

Die "Ölfreunde" sind ein Start-up für hochwertige und regionale Speiseöle. Los ging es damit, dass Paul im Alter von 12 Jahren eine kleine Ölmühle zum Experimentieren geschenkt bekam. Doch aus dem Hobby des Schülers wurde bald ein Geschäft. Als während der Corona-Pandemie der Hotel- und Jugendherbergsbetrieb der Eltern Probleme bekam, stieg die ganze Familie ein. Binnen kürzester Zeit ist aus dem kleinen Familienprojekt ein unternehmerischer Erfolg geworden. Im vergangenen Jahr konnten die Ölfreunde bereits 1,4 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Für 2023 peilt die Firma die 2-Millionen-Marke an.

Die Produkte sind längst nicht mehr nur im heimischen Hofladen in der Bodensee-Region zu kaufen, sondern auch im Online-Shop und bei Rewe oder Edeka. Aktuell beliefern die Ölfreunde rund 1000 Geschäfte, vornehmlich im süddeutschen Raum, sagt Papa Jürgen Belthle zum stern: "Unser großer Wunsch ist es, dass wir deutschlandweit in die Läden kommen." Der Auftritt in der "Höhle der Löwen" und das Netzwerk der beiden Investoren dürften dem Unternehmen weitere Bekanntschaft und Kunden bringen.

Eine Änderung steht 2024 auf jeden Fall an: Derzeit fungiert Papa Jürgen Behltle noch formal als Chef der Firma. Das soll sich aber im kommenden Sommer ändern. Dann wird Gründer Paul Behltle volljährig und soll auch formal als Chef seiner Familienfirma eingetragen werden.

