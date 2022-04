von Mark Stöhr

Marmelade mit Bier – null Punkte: Den Löwen schmeckte zum Start der 11. Staffel nicht alles, was ihnen die Gründer servierten. Bei einem Startup, das Pakete recycelt, wurden sie aber wach. Und als zwei supersmarte Schüler die Showbühne enterten, brachen alle Dämme.

Sie sind jung und brauchen das Geld. Vielleicht auch nicht. Denn alles an den 2bag-Erfindern Karl und Leander deutet darauf hin, dass sie in einem gutbürgerlichen Milieu groß geworden sind. Auch das nicht eben kleine Selbstbewusstsein der beiden 17-Jährigen lässt auf eine Kindheit mit viel Zuspruch und ohne Geld vom Staat schließen. "Jetzt erzählt doch nochmal, was ihr könnt", forderten die Teenies die Löwen auf, die sich alle ein Stück von ihrer Jugend abschneiden wollten. So viel Frechheit, so viel Freshness kickte die Jury noch mehr. Glagau: "Ihr habt den richtigen Gründerspirit!"

Die präsentierten Produkte:

2bag : Multifunktionales Gepäckstück, das in sieben Sekunden von einer Fahrradtasche in einen Rucksack umgerüstet werden kann.

: Multifunktionales Gepäckstück, das in sieben Sekunden von einer Fahrradtasche in einen Rucksack umgerüstet werden kann. Bierfrüchtchen : Brotaufstrich auf Bierbasis, der in verschiedenen Fruchtnoten angeboten wird und 1 Prozent Alkohol enthält.

: Brotaufstrich auf Bierbasis, der in verschiedenen Fruchtnoten angeboten wird und 1 Prozent Alkohol enthält. Fairhair/Fairtye : Bio-Haargummis, die kein Plastik enthalten, sondern ausschließlich aus Baumwolle und Naturkautschuk gefertigt sind.

: Bio-Haargummis, die kein Plastik enthalten, sondern ausschließlich aus Baumwolle und Naturkautschuk gefertigt sind. Laik: Designertische, die mithilfe eines Lamellensystems bis auf das Anderthalbfache ihrer Ausgangsgröße ausziehbar sind.

Designertische, die mithilfe eines Lamellensystems bis auf das Anderthalbfache ihrer Ausgangsgröße ausziehbar sind. Send me pack: Aufgearbeitete Verpackungen, die wieder in den Paketkreislauf zurückgeführt werden.

Die jüngsten Gründer aller Zeiten

Nachdem die "gigantisch aufgeweckten Jungs" (Judith Williams) von 2bag die Höhle so richtig heiß gemacht hatten, brachten sich Nils Glagau und Ralf Dümmel in Stellung. Die beiden Babos suchten bereits in den vergangenen Staffeln immer wieder den Nahkampf, mal launig, mal mit richtig schlechter Laune. Diesmal machte Glagau den Anfang. "Ihr habt sicher noch weitere coole Ideen, mit denen wir euren Brand ausbreiten können", hätschelte er die Newcomer im typischen Startup-Sprech – und brachte sein eigenes Alter ins Spiel: "Ihr seid jung, ich bin der Jüngste hier. Nehmt mal eure Eltern, da gibt's Wörter, die kennen die gar nicht."

Dümmel, der es im früheren Leben als Fußballschiedsrichter bis in den C-Kader des DFB geschafft hat, konterte die Grätsche souverän. "Ich habe drei Söhne im ähnlichen Alter wie ihr", sagte er, "die finden mich cool." Aber es half nichts. Die pickelstirnigen Rucksackrevolutionäre gingen mit Glagau. Am Ende floss bei einem der zwei Mini-Gründer sogar ein Tränchen. "Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem so viele Träume in Erfüllung gegangen sind."

Green Deals der Woche

"Ich werde immer etwas alert, wenn Nachhaltigkeit zu sehr betont wird": Man folgt Knallhart-Kapitalist Georg Kofler nicht in allen seinen Gedankengängen – in diesem Punkt aber schon. Auch seine Kritik an der millionenschweren Bewertung, die Fairhair/fairtye aufrief, traf ins Schwarze: "Ihr müsst ja nachhaltig Geld verdienen, damit ihr diese Bewertung rechtfertigen könnt."

Es gab eine Reihe von Merkwürdigkeiten, die bei der Präsentation des grünen Startups aufploppten. Zum Beispiel: Wie kann ein Haargummi bio sein, das Elasthan enthält, also Plastik, wenn auch aus recycelter Produktion? Warum warteten die Gründer mit ihrer Präsentation nicht bis zur plastikfreien Variante, die zur Zeit der Aufzeichnung offenbar bereits in Entwicklung war? Ralf Dümmel knüpfte sein Investment jedenfalls an die Bedingung: "plastikfrei muss funktionieren". Das haben die Macher mittlerweile geschafft.

Null Zweifel gab es dagegen an Send me pack. Ein Mehrwegsystem für Versandverpackungen, was für eine super Idee. Die Firma arbeitet den Paketmüll großer Onlineshops auf, versieht die Päckchen mit einem Refurbished-Label und bringt sie wieder in den Umlauf. Über einen QR-Code ist sogar die Lebensgeschichte jedes Kartons abrufbar. Großartig. Die Löwen waren on fire und verbündeten sich zu einem Zweier- und einem Dreierrudel. Den Zuschlag bekam schließlich das Package Maschmeyer-Williams-Wöhrl.

Der peinlichste Moment

Wenn sich Männer im Fernsehen Frauenperücken überziehen, ist das Niveau in Gefahr. Das hat sich seit "Charleys Tante" mit Peter Alexander anscheinend nicht geändert. Dümmel und Co. erhöhten ihre Stimmlage um eine halbe Oktave, als sie die Fairhair-Haarbänder an einer künstlichen Langhaarmähne ausprobieren sollten. Judith Williams toppte die kieksende Hysterie noch mit dem 50er-Jahre-Spruch: "Das ist ja schlimm – gut, dass eine Frau hier ist." Unangenehmer war nur noch eine Szene am Ende des "Send me pack"-Pitchs. Als der Deal eingestielt war, wendete sich Carsten Maschmeyer seinen beiden Mitstreiterinnen zu und fragte sie wie nach vollzogenem Akt: "Habe ich das gut gemacht?"

Applaus und raus

Für zwei Startups war in der "Höhle" nichts zu holen. Die ausziehbaren Tische von Laik überzeugten die Jury zwar als Innovation (Dümmel: "Im Tischbereich ein Gamechanger"), doch der hohe Preis (ab 1500 Euro aufwärts) und die monströse Firmenbewertung (3,5 Millionen Euro) zog der Begeisterung den Stecker. Georg Kofler rang noch bis zum Schluss mit sich und hoffte auf ein Doppel mit seinem Social-Chain-Spezi Dümmel. Doch der wollte "für den Kurs" sein Team nicht an den Job setzen.

Ohne Spesen nichts gewesen auch für Bierfrüchtchen. Aber mal ehrlich: Eine Konfitüre, die nach "gegorener Erdbeermarmelade" (Judith Williams) schmeckt, ist vielleicht nicht gerade ein Gamechanger im Geleebereich. Als Carsten Maschmeyer kritisch anmerkte, dass ein Geschmack, den er mit Alkoholtrinken assoziiere, nicht zum Frühstück passe, entgegnete einer der Gründer: "Das passt auch prima zu gebackenem Brie." Na dann, guten Appetit.