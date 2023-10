von Daniel Bakir Fünf auf einen Streich: Zeedz-Gründer Sven Junglas hat in der "Höhle der Löwen" alle Investoren für einen gemeinsamen Deal gewonnen. Jetzt will er mit seinem Handyspiel, das einen realen Beitrag zur Rettung des Klima leisten soll, so richtig durchstarten.

Dass es ihm um eine große Sache geht, machte Sven Junglas gleich zu Beginn seines Auftritts in der "Höhle der Löwen" klar. "Das hier ist nicht einfach nur eine weitere Geschäftsidee. Wenn wir zusammen Zeedz groß machen, können wir die Welt verändern", sagte der 33-Jährige vor den Investoren. Mit ähnlichen Sprüchen sind schon ganz andere in der Gründershow gescheitert.

Doch Junglas konnte mit seinem Handyspiel, das einen globalen Beitrag zur Rettung des Klimas leisten soll, nicht nur einen, sondern gleich alle fünf anwesenden Löwen für ein Investment gewinnen. Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau und Tillman Schulz investieren gemeinsam 600.000 Euro in Zeedz und übernehmen dafür jeweils 5 Prozent an der Berliner Firma.

Besonderer "Höhle der Löwen"-Deal

Eine ganz besondere Gründer-Geschichte in der mittlerweile 14 Staffeln umfassenden Historie der TV-Show. Denn der Mega-Deal ist nach der Sendung tatsächlich so zustande gekommen, wie Gründer und Löwen dem stern bestätigten. "Zeedz revolutioniert die Gaming-Industrie für einen guten Zweck", schwärmt etwa Co-Investor Maschmeyer. "Das hat uns Löwen sofort begeistert." Und auch Gründer Junglas bekräftigt, er habe "keine Zweifel" gehabt, den Deal so durchzuziehen, auch wenn das Unternehmen ursprünglich nur 10 statt nun 25 Prozent der Firmenanteile abgeben wollte.

2016 hatten schon mal fünf Löwen gemeinsam in ein Start-up investiert, in den eBall, eine mit Elektromotoren angetriebene Fortbewegungskugel. Die Erfindung schaffte es allerdings nie in den Massenmarkt. Vor allem aufgrund der unsicheren Patentsituation zogen sich die Löwen nach und nach aus dem Deal wieder zurück.

Zeedz will den Klimawandel bekämpfen

Bei Zeedz handelt es ich um ein Handyspiel, das auf den ersten Blick an den Megahit Pokémon Go erinnert. Statt Pokémon-Figuren sammeln die Spieler Naturwesen namens Zeedles, die virtuell in die Erde gepflanzt werden, wo sie wachsen und gedeihen sollen. Ob sie das tun, hängt auch direkt mit Klima-Ereignissen in der realen Welt zusammen, denn die regionalen Wetterdaten werden in Echtzeit in das Spiel eingespeist. Beim Auftreten von Extremwetter wie Sturm oder Hitze gilt es zudem, die Zeedles zu versammeln, um den Bösewicht "Lord CO der 2te" zu bekämpfen.

Der eigentliche Clou an Zeedz aber ist: Der Kampf gegen den Klimawandel wird nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität geführt. Zeedz verpflichtet sich, zehn Prozent aller Einnahmen an grüne Non-Profit-Projekte zu spenden und kooperiert dafür mit dem internationalen Nachhaltigkeitszertifizierer The Gold Standard.

Dass die Idee Potenzial hat, hat Zeedz laut Unternehmensangaben schon bewiesen. Obwohl das Spiel zum Zeitpunkt des "Höhle der Löwen"-Auftritts noch gar nicht offiziell verfügbar ist, haben mehrere Tausend Testspieler in verschiedenen Ländern bereits für Umsätze in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesorgt, berichtet Junglas. Das Spiel ist dabei zunächst kostenlos, gezahlt wird für spezielle Spielfiguren oder Items, die den Spielspaß erhöhen. Besonders seltene und wertvolle Zeedles können als NFT (Non-Fungible Token) auf einem Marktplatz gehandelt werden.

Dass keiner der Löwen Erfahrung im Gaming-Bereich hat, ist für Junglas kein Problem. Entwickelt wird das Spiel ohnehin von seinem zehnköpfigen Team in Berlin. Die Löwen schätzt er für ihre Expertise in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Unternehmensaufbau und für ihre Netzwerke. Denn erreichen will er letztlich jeden, der ab und zu mal auf dem Handy daddelt, um einen möglichst großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. "Das Spiel soll in jeder Hosentasche sein", sagt Junglas.