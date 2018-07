Mit diesem Mini-U-Boot will Elon Musk bei der Rettung der eingeschlossenen Jungen in Thailand helfen. Der US-Milliardär twitterte am Sonntag ein Video, das zeigt, wie zwei Taucher das Gerät durch eine Engstelle bugsieren. In der Kapsel ist Platz für eine Person. Musk hatte bereits am Samstag mitgeteilt, dass ein Team seines privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an einem Mini-Tauchboot arbeite. Für den Bau werde man acht Stunden brauchen, twitterte Musk, 17 weitere Stunden seien für den Transport nach Thailand nötig. Bereits in dem asiatischen Land eingetroffen, sind diese aufblasbaren Rettungskapseln, die die kalifornische Firma Wing Inflatables in Zusammenarbeit mit SpaceX entwickelt hat. Ob die sogenannten Escape-Pods aber auch wirklich bei der Bergung der seit mehr als zwei Wochen festsitzenden Jugendfußballmannschaft zum Einsatz kommen werden, ist bislang unklar. Unterdessen wurden die Rettungsarbeiten an der Tham Luang Höhle am Montagvormittag fortgesetzt. Am Sonntag waren vier Jungen von Rettungstauchern begleitet in Sicherheit gebracht worden. Es gehe ihnen gut, teilte der Einsatzleiter am Montag mit. Aus Sorge vor möglichen Infektionen dürften sie jedoch noch nicht zu ihren Eltern. Acht weitere Kinder und ihr Fußballtrainer sitzen noch in der Grotte fest. Der Einsatz, hier Bilder vom Samstag, ist riskant und langwierig. Die Taucher müssen durch enge, überflutete Höhlengänge. Am vergangenen Freitag war ein ehemaliger Taucher der Spezialeineinheit Thai Navy Seals in der Höhle tödlich verunglückt.