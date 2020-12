In diesen Bundesländern gibt es am meisten Weihnachtsgeld

Extra-Gehalt In diesen Bundesländern gibt es am meisten Weihnachtsgeld

In diesem krisengebeutelten Jahr ist die Freude über einen Weihnachtsbonus bei Arbeitnehmern umso größer. Besonders hoch ist das durchschnittliche Weihnachtsgeld in Hamburg, Berlin und Hessen.

Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen sind sich rund ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland sicher, in diesem Jahr Weihnachtsgeld zu erhalten. Das Vergleichsportal Gehalt.de hat über 115.000 Vergütungsangaben innerhalb der letzten zwölf Monate verglichen, um zu ermitteln, in welchem Bundesland der Weihnachtsbonus im Durchschnitt am höchsten ausfällt. Demnach können sich Hamburger mit durchschnittlich rund 2.624 Euro über das deutschlandweit höchste Weihnachtsgeld freuen. Berlin steht mit etwa 2.419 Euro an zweiter Stelle, Hessen mit 2.446 Euro auf Rang drei.

Wie die Statista-Grafik zeigt, gibt es auch bei Weihnachtsboni ein deutlich Ost-West-Gefälle. In keinem der neuen Bundesländer liegt die durchschnittliche Auszahlung über 2.000 Euro. Das geringste Weihnachtsgeld erhalten Beschäftigte in Sachsen-Anhalt – hier sind es durchschnittlich 1.829 Euro und damit knapp 800 Euro weniger als in Hamburg.