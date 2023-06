Janna Ensthaler leitet einen 100-Millionen-Euro-Fonds für grüne Investments, sitzt in der "Höhle der Löwen" und ist gerade zum dritten Mal Mutter geworden. Im Interview erzählt sie, warum sie kein Vorbild für Working Moms sein will und was nachhaltiges Investieren mit dem Elternsein zu tun hat.