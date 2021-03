Der Weg für das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden ist frei. Nach der Abstimmung im Senat nahm der sogenannte "Amerikanische Rettungsplan" am Mittwoch die letzte parlamentarische Hürde im Kongress. Mit 220 zu 211 Stimmen setzten sich die Demokraten im Repräsentantenhaus durch. Biden sprach von einem historischen Sieg für die Amerikaner. Sieben Wochen nach seinem Amtsantritt kann er seinen ersten großen politischen Erfolg als Präsident verbuchen. Die Republikaner, von denen viele massive Hilfsprogramme unter Bidens Vorgänger Donald Trump unterstützt hatten, stemmten sich geschlossen gegen das Vorhaben. Sie befürchten, dass sich der US-Schuldenberg weiter aufbläht. Bidens Rettungsplan sieht unter anderem Einmal-Schecks in Höhe von 1400 Dollar für nahezu alle Amerikaner außer Besserverdiener vor. Außerdem sind Finanzspritzen für die Bundesstaaten und Kommunen, für Schulen und Kindergärten geplant. Familien mit Kindern bekommen Steuernachlässe. Die Arbeitslosenhilfe wird bis September aufgestockt. Und es soll mehr Geld in die Corona-Impfkampagne fließen. Kurz nach der Verabschiedung des Pakets im Kongress kündigte Biden mit den Chefs der US-Impfstoffhersteller Johnson & Johnson und Merck eine Initiative zur Steigerung der Produktion von Vakzinen an. Zuerst werde sichergestellt, dass Amerikaner versorgt würden. "Aber dann werden wir dem Rest der Welt helfen. Wenn wir einen Überschuss haben, werden wir ihn mit dem Rest der Welt teilen", sagte Biden vor Journalisten. Biden hat die Bekämpfung der Corona-Pandemie zur absoluten Priorität in der ersten Phase seiner Präsidentschaft erklärt. Die USA sind weltweit mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffen. Dort sind inzwischen mehr als 528.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden.