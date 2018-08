HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeslandwirtschaftsminister Julia Klöckner (CDU): "Wir haben in Schleswig-Holstein ein Minus von 31 Prozent, in Brandenburg ein Minus von 27 Prozent, in Sachsen-Anhalt ein Minus von 26 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern Minus 25 Prozent. Und das sind die Bundesländer, die am stärksten betroffen sind. Und innerhalb eines Landes bestehen dann auch noch einmal große regionale Unterschiede. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man nicht Geld mit einer Gießkanne pro Region gibt, sondern sich den einzelnen Betrieb auch anschaut. Natürlich wird der Bund, werden die Länder nie alle Schäden, die ein Betrieb hat, nach Vollkaskomanie entschädigen können. Das heißt 50:50 Bund und Länder. Und dann bleiben wir bei einem Bundesanteil in einem Korridor wie gesagt, weil die endgültigen Zahlen noch kommen, sind wir bei etwa bei einem Mittelbedarf, Bundesmittelbedarf von 150 bis 170 Millionen Euro, unter den Kriterien, die ich eben vorgestellt habe."