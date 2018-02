Bittere Nachricht für alle Fans von Kentucky Fried Chicken, kurz: KFC. Am Montag gab die Fastfoodkette bekannt, dass in Großbritannien Hunderte Geschäftsstellen geschlossen bleiben mussten, weil es nicht mehr genug Hühnchen zum Zubereiten gab. Hier einige Stimmen von potenziellen KFC-Kunden, die am Montag gezwungen waren, auf ihren Restaurantbesuch zu verzichten: "Meine Reaktion ist Wut, Trauer und Enttäuschung." "Es ist eine große Fastfoodkette, unglaublich. Es gibt so viele Bauern und nicht genug Hühnchen? Ich kann's kaum glauben." "Es geht hier um Hühnchen, sie sollten immer genug davon haben und sie einlagern." Hintergrund für diese ärgerliche Situation von manchem jungen Kunden am Montag war, dass KFC den Partner für die Zustellung der Ware gewechselt hatte. Das führte dann dazu, dass über's Wochenende keine frischen Hühnchen geliefert wurden und die meisten der 900 Schnellrestaurants dadurch gezwungen waren, geschlossen zu bleiben. Aber nach Angaben von Kentucky Fried Chicken arbeite man bereits mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.