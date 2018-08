Es gibt Dinge, die kann man auch mit ein wenig Sachverstand und Geschick selbst reparieren. Einen verstopften Abfluss beispielsweise. Aber gerade wenn das Auto zickt, muss meist ein Fachmann ran. Mehr als 37.000 Autowerkstätten gibt es in Deutschland. Rund 21.000 davon sind auf bestimmte Automarken spezialisiert, der Rest kümmert sich als freie Werkstatt um jedes Fabrikat.

Unterschiedliche Gehälter bei Kfz-Mechanikern

Doch was verdienen Kfz-Mechaniker eigentlich? Das Kraftfahrzeughandwerk hat einen Tarifvertrag, der von der IG Metall mit den Arbeitgebern ausgehandelt wurde. Allerdings gibt es für Bundesländer und Regionen unterschiedliche Verträge. So verdienen Autoschrauber in Sachsen, die ohne vorherige Kenntnisse und nur mit kurzer Einarbeitung mitarbeiten, rund 1850 Euro brutto pro Monat. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, verdient schon über 2300 Euro pro Monat.

In Bayern bekommen die ungelernten Mitarbeiter rund 2200 Euro, mit einer Ausbildung erhalten Kfz-Mechaniker rund 2700 Euro und in der höchsten Einkommensgruppe sind es monatlich 4800 Euro. Damit gehören die Süddeutschen zu Einkommensgewinnern unter den Automechanikern. Das durchschnittliche Brutto-Monatsgehalt beläuft sich für Kfz-Mechaniker auf rund 2800 Euro - wenn sie tarifgebunden arbeiten (und ohne Zulagen). Ohne Tarifbindung verdienen die Mitarbeiter deutlich weniger: Laut der Hans-Böckler-Stiftung verdient die Hälfte der Autoschrauber weniger als 2572 Euro pro Monat.

19 Berufe im Vergleich: Gehaltsreport: In welchen Berufen Sie am besten verdienen Fullscreen

Weihnachtsgeld für Automechaniker

Die wöchentliche Arbeitszeit variiert in Deutschland zwischen 36 und 37,5 Stunden. In Nordrhein-Westfalen nimmt die Wochenarbeitszeit mit dem Alter ab. So gilt dort für Mitarbeiter, die älter als 55 Jahre sind, die 35-Stunden-Woche. Weihnachtsgeld ist ebenfalls im Tarif festgeschrieben. Wer mindestens sechs Monate ununterbrochen im Betrieb gearbeitet hat, bekommt die Hälfte eines durchschnittlichen Monatseinkommens als Jahressonderzahlung. Vermögenswirksame Leistungen unterstützen nur Betriebe in Westdeutschland. In den Ost-Ländern passiert dies höchstens freiwillig.

Hier finden Sie eine Übersicht der IG Metall zu den aktuellen Tariflöhnen.

