Noch rauchen die Schlote des Kraftwerks Schwarze Pumpe in Brandenburg. Wie lange das noch sein wird, darüber herrscht in der Region Unsicherheit. Im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin tagt seit Freitagmorgen die Kohlekommission der Bundesregierung. Sie soll ein Enddatum für den Betrieb des letzten Kohlekraftwerks festlegen. Daneben sollen die Vertreter von Industrie, Gewerkschaften, Wissenschaft und Umweltverbänden auch den konkreten Weg zum Ausstieg beraten. Zu Beginn der Sitzung versprach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die Bundesregierung werde in den vom Strukturwandel betroffenen Regionen für den Erhalt und die Schaffung von Industriearbeitsplätzen sorgen. Die Menschen, die ganz in der Nähe des Kraftwerks Schwarze Pumpe wohnen, haben da ihre Zweifel: "Die machen Versprechungen, hier kommt nichts mehr. Das wird mal so, naja, da werden ein paar alte Leute leben, die jungen, die werden sich irgendwo was suchen. Und wir Alten werden dann, naja, so hinleben. Ländern. Die kriegen da nichts hin. Was wollen Sie denn hier machen?" "Für die Leute, die Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. Wer gibt die Sicherheit, dass auch alles so klappt, wie es auf dem Papier steht?" "Wir hatten ja nach der Wende schon mal diesen Bruch - wurde alles zugemacht, die Kraftwerke wurden abgerissen, also die alten, das war ja auch richtig. Aber es ist dann nichts Neues nachgekommen. Das, was sie versprochen hatten, das innerhalb der nächsten Jahre wieder Betriebe aufmachen und so weiter, das alles nicht gekommen. Und ich vermute mal, es wird ähnlich." Etwas optimistischer blickt die Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herntier, in die Zukunft. Sie sitzt selbst in der Kohlekommission der Bundesregierung. Der Srukturwandel in der Region sei zwar eine große Herausforderung. Wenn der Ausstieg aus der Kohle aber nicht zu schnell komme, könne er gelingen und die Menschen würden bleiben, sagt sie: "Bekommen wir mehr Zeit und geben wir richtig Gas auf der Seite der Strukturentwicklung, dann werden die Menschen sich das überlegen: Bleiben wir doch hier und gestalten unsere Heimat mit oder wandern wir ab? Zum Schluss bleibt es aber eine Entscheidung des Einzelnen. Aber so wird es ablaufen." Stein- und Braunkohlekraftwerke sicherten 2018 mehr als ein Drittel der Stromerzeugung in Deutschland. Die Lausitzer Energie AG betreibt heute Braunkohlekraftwerke an vier Standorten. Hinzu kommen die Tagebaue Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 8000 Mitarbeiter.