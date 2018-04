Laut Global Footprint Network ist unser Konsum so hoch wie nie zuvor. Grund dafür: Fast Fashion aus den großen Modeketten. Im Zuge der Nachhaltigkeit öffnet in Amsterdam eine Modebücherei in der man sich Klamotten ausleihen kann. Das Prinzip ist wie beim Bücher ausleihen und somit eine umweltfreundliche Alternative zum selber kaufen.

Um den aktuellen Konsum der Menschheit zu decken, bräuchten wir eigentlich 1,5 Erden. Laut Global Footprint Network und World Wildlife Fund benötigt die Erde mittlerweile ein Jahr und sechs Monate um zu regenerieren, was wir innerhalb eines Jahres verbrauchen.

Meiner Meinung nach ist jetzt die Zeit, etwas an Fast Fashion und generellem Materialismus zu ändern.

FAST FASHION

Mit der Modebücherei versuchen wir, eine positive Veränderung zu erreichen, und Slow Fashion eine Stimme zu geben.

Wendy Spier ist die Mitbegründerin der Modebücherei und kennt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Mode aus.

Gemeinsam mit Amanda hat sie den Plan entwickelt, die Kleidung aus der Bücherei zu vermieten.

Das Prozedere ist einfacher als man denkt.

WENDY SPIER Mitgründerin Modebücherei Wir haben drei Arten der Mitgliedschaft bei der Modebücherei, sie fangen bei 20 Euro im Monat an. Man kann dann ein Teil pro Monat ausleihen, man kann so oft kommen, wie man möchte, und das Teil für bis zu zwei Wochen behalten.

Mieten statt kaufen hat Vorteile.

Ein großer Unterschied ist dass man nicht aus versehen das Falsche kaufen kann, weil man ja mietet. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es am nächsten Tag zurück bringen und umtauschen.

JADE WILTING Projektkoordinatorin Stoff-Programm

Die Menge an Kleidung, die von Verbrauchern gekauft wird, ist zwischen Jahren 2000 und 2014 um 60 % gestiegen, und ich glaube dass die sozialen Netzwerke da einen großen Teil zu beitragen.

Studien haben gezeigt dass 40 % der Verbrauche bevorzugt online einkaufen, und die Zahl wächst.

Ich denke, Slow Fashion ist eine gute Lösung, oder eine Möglichkeit, etwas zur Nachhaltigkeit in der Modeindustrie und im Verbrauch beizutragen. Slow Fashion fördert faire Löhne, niedrigere CO2-Bilanzen und im Idealfall Müllreduzierung auf Null.

Anouk war eine der ersten Kundinnen, die Mitglied der Bücherei geworden sind.

Diese Erfahrung hat ihre Wahrnehmung von Kleidung verändert.

ANOUK Bücherei-Mitglied Also, ich komme hier her, ich suche mir etwas aus und miete es. Am Anfang war es etwas unheimlich, weil das ja nicht meins ist – es gehört jemand anderem.

Das hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie ich mit den Stücken umgehe und so verhalte ich mich jetzt auch zu Hause. Ich gehe viel bewusster damit um und pflege meine Kleidung besser. Viele Fast-Fashion-Hersteller produzieren Kleidung von niedriger Qualität, unter schlechten Arbeitsbedingungen, was absolut nicht notwendig ist. Gemeinsam mit den Marken, die wir hier im Laden haben, wollen wir darauf aufmerksam machen und zeigen, dass die Bücherei das ändern kann. Sabine Staartjes ist Designerin bei einer Modelinie, und diese Philosophie ist ein Teil ihres Vorhabens: SABINE STAARTJES Modedesignerin, STUDIO SABINE STAARTJES Sei kritisch bei dem was du magst, wer du bist, was auch immer dann darauf passt. Diese Slow-Fashion-Initiativen verändern, wie wir unsere Kleidung behandeln und wertschätzen. Die Mode hat eine große Zukunft vor sich. Es gibt so viele Initiativen, die sich Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Industrie als Priorität gesetzt haben, und das ist toll zu beobachten. Und je mehr Leute mitmachen und sich ihr eigenes Konsumverhalten bewusst machen, desto mehr bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ich hoffe dass das normal wird, so dass der Begriff „nachhaltige Mode“ gar nicht mehr benutzt werden muss.