In Landshut will ein Gastwirt nicht gänzlich auf das traditionelle Treiben verzichten. So entstand spontan eine neue Geschäftsidee – und seine Mitarbeiter blieben in Lohn und Brot.

Müssen wir in diesem Jahr gänzlich auf den Weihnachtsmarkt verzichten? Anhänger der Tradition im bayerischen Landshut wollen das nicht einsehen und haben sich eine coronakonforme Alternative zum dichtgedrängten Treiben einfallen lassen. Eine Art Drive-In-Weihnachtsmarkt. Patrick Schmidt, 30 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, ist gelernter Koch und musste sein Gasthaus mit rund 200 Plätzen vorerst schließen. "Warum nicht auch ein Christkindl-Drive-In. Und dann haben wir es innerhalb von einer Woche hier aufgebaut un diese Woche, heute erster Tag, starten wir." Dieser besondere Weihnachtsmarkt soll bis zum 20. Dezemeber geöffnet sein und soll die Herzen höher schlagen lassen. "Ich finde halt, so ein Drive-In oder generell das mit der Abholung, das muss ein Erlebnis sein. Wir verkaufen nicht nur ein Crêpes in die Hand oder gebrannte Mandel, sondern ein Erlebnis." Und das sagen die Kunden zu diesem Erlebnis an Tag eins: "Besser geht's nicht in solchen Zeiten, denn irgendwo hingehen, das ist ja verboten." "Ich habe jetzt zum ersten Mal Weihnachtslieder gehört. Man kommt jetzt so langsam rein. Aber es dauert wohl noch ein bisschen bis man in Weihnachtsstimmung ist." "Ich finde die Idee narrisch gut, man kann sich trotzdem was zu essen holen, wie auf dem Weihnachtsmarkt auch." Und dann hat der Chef noch einen Wunsch: "Dass dieses Corona so langsam in den Griff zu kriegen ist und wir nächstes Jahr wieder ein halbwegs normales Jahr haben. Das wäre mein persönlicher Wunsch." Dem bleibt wohl nichts hinzuzufügen.

