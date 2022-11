In welchen deutschen Städten lässt es sich am besten wohnen, arbeiten und leben? Das untersuchen einmal im Jahr Experten von IW Consult, eines an das Institut der deutschen Wirtschaft angeschlossenen Analyseunternehmens, gemeinsam mit Immobilienscout24 und der Wirtschaftswoche. 71 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern werden dabei nach verschiedenen Kriterien bewertet und gerankt.

Das Städteranking teilt sich in ein "Niveauranking", das den Ist-Zustand abbildet und ein "Dynamikranking", das speziell die Entwicklung der letzten fünf Jahre beleuchtet. Das Niveauranking wird wenig überraschend von reichen süddeutschen Städten wie München, Erlangen und Stuttgart dominiert. Im Dynamikranking tauchen hingegen einige Aufsteiger-Städte auf, die man weniger auf dem Zettel hat.

Die Fotostrecke zeigt die Top Ten-Städte des Dynamikrankings. Die Liste erlaubt einen kleinen Ausblick in die Zukunft. "Die Erfahrung zeigt, dass die Städte, die im Dynamikranking gut abschneiden, mit leichtem Zeitversatz auch im Niveauranking aufsteigen", sagt Immoscout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford.