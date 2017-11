Muss ich mir sorgen um mein kind machen nach trennung?

mein Mann und ich haben uns gerade getrennt wohnen aber noch in der gemeinsamen Wohnung, nun ist er wohl mit einer anderen Frau zusammen und bleibt über Tage weg, er droht mir die Wohnung auszuräumen, das Auto wegzunehmen das auf ihn läuft er aber weiß ich brauche es um arbeiten zu gehen um Geld zu verdienen damit unsere gemeinsame Tochter was zu essen hat! Jetzt droht er mir mit Jugendamt weil ich angeblich Drogen nehmen sollte, was kann er erreichen? Ich arbeite in einem swingerclub nur zum putzen damit möchte er auch zum Jugendamt gehen, was soll ich jetzt machen? Kann er einfach Möbel mitnehmen, habe keine Gütertrennung oder sonst was, muss ich meinen Job jetzt kündigen?