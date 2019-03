Claudia* bestellt regelmäßig und gerne bei Zalando. Doch als sie die dunkelblaue Levi's 701 aus dem Karton zieht, wird sie gleich misstrauisch. "Sie passte ganz gut, aber irgendwas sah komisch aus", erzählt die 34-Jährige. Als sie die Hose auf dem Bett ausbreitet, bemerkt sie den Fehler: Auf dem charakteristischen roten Etikett an der Gesäßtasche fehlt der Schriftzug "Levi's". Nur das "R" im Kreis für "Registered Trade Mark" (eingetragene Handelsmarke) steht auf dem Schildchen, der Markenname selbst fehlt.

Claudia befürchtet, 79,95 Euro für ein Plagiat ausgegeben zu haben und schreibt den Zalando-Kundenservice an. Der reagiert prompt und fordert Fotos an, um die Sache zu überprüfen. Das Ergebnis: "Nach Prüfung Ihrer Fotos können wir leider tatsächlich nicht ausschließen, dass es sich bei dem Artikel Levi's® 710 Innovation Super Skinny - Jeans Skinny Fit - darling blue um ein Plagiat handelt. Bitte schicken Sie den Artikel daher innerhalb von 14 Tagen an uns zurück." Claudia schickt das Paket zurück und erhält eine neue Jeans - mit dem gleichen Fehler. Erst im dritten Anlauf kommt eine Jeans mit dem gewohnten Levi's-Schriftzug auf dem Etikett.

Kein Levi's-Plagiat bei Zalando

Die Frage, die bleibt: Hat Zalando ein Problem mit gefälschter Markenware? Schließlich sind Plagiate für die Modeindustrie seit Jahren ein Riesenproblem. Zuletzt stoppte der deutsche Schuhhersteller Birkenstock seine Kooperation mit Amazon, weil Drittanbieter auf der Plattform immer wieder gefälschte Birkenstock-Produkte anboten. Auch Ebay und die chinesische Plattform Alibaba haben mit Markenfälschern zu kämpfen. Zalando ist bislang nicht mit gefälschten Produkten auffällig geworden.

Und das soll laut dem Unternehmen auch so bleiben. "Wir können garantieren, dass keine Plagiate über Zalando vertrieben werden", erklärt eine Sprecherin auf stern-Anfrage. Für den Fall mit der Levi's-Hose hat sie eine überraschende Erklärung: Die Jeans ist gar kein Plagiat. "Bei der von der Zalando-Kundin abfotografierten Levi's Jeans handelt es sich um eine Original-Levi's Jeans. Wie Levi's bekanntgegeben hat, wurde jede zehnte Jeans ohne den Levi's® Schriftzug auf dem roten Tab produziert." Das weiß aber kaum jemand - offenbar noch nicht mal der Kundenservice von Zalando.

Grund liegt im Markenrecht

Der Grund für die ungewöhnliche Maßnahme von Levi's liegt im Markenrecht: 1936 führte der Jeans-Hersteller das als "Red Tab" bezeichnete Etikett an der Gesäßtasche ein, um sich von anderen Herstellern abzugrenzen, deren Blue Jeans dem beliebten Levi's-Design verdächtig ähnlich sahen. Der Spruch "Look for the Red Tab" wurde zum Werbeslogan des Konzerns.

Die Levi's-Manager dachten aber schon einen Schritt weiter. Sie vermuteten, dass es nicht lange dauern würde, bis auch die Konkurrenz rote Schildchen mit ihrem Namenszug für die eigenen Jeans produziere. Da der Schriftzug von weitem nicht zu erkennen ist, wäre das erwünschte Unterscheidungsmerkmal schon wieder passé gewesen.

Daher ließ sich Levi's auch das rote Schildchen an sich schützen - unabhängig vom Levi's-Schriftzug darauf. Dauerhaft schützen lassen kann man sich aber nur Markenzeichen, die man auch verwendet. Daher produziert Levi's nach eigener Aussage jede zehnte Hose mit rotem Schildchen ohne Schriftzug.

Dass Zalando gar kein Plagiat, sondern ein Original geschickt hatte, weiß nun auch Claudia. "Ach guck, ich hatte da also quasi etwas ganz Besonderes in den Händen und wusste es nicht zu schätzen", sagt die Kundin. Der Slogan "Look for the Red Tab", mit dem Levi's in den 40er und 50 Jahren warb, hat sich heute trotzdem überholt: Denn schon in den 60er Jahren begann Levi's, seine berühmten Jeans auch mit Schildchen in anderen Farben auszustatten.

* Name geändert

Dieser Artikel erschien erstmals am 29. Januar 2018