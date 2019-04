Der Confiseriehersteller Leysieffer feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen - der Gründer Ulrich Leysieffer eröffnete mit seiner Frau im April 1909 ein eigenes Konditorei-Café. Nun musste das Pralinen- und Schokoladenunternehmen aus Osnabrück Insolvenz anmelden. Von der Pleite sind rund 350 Mitarbeiter betroffen, meldet die "Neue Osnabrücker Zeitung".

Laut dem Medienbericht wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Leysieffer ist ein Traditionsunternehmen, das Filialen in ganz Deutschland hat. In einer Mitteilung informierte Leysieffer über die Insolvenz, ohne dabei auf die Gründe der Zahlungsunfähigkeit einzugehen. Rechtsanwalt Joachim Walterscheid aus Bad Oeynhausen werde als erfahrener Sanierungsexperte das Unternehmen durch das gerichtliche Sanierungsverfahren führen, teilte die Firma darin mit.

Leysieffer: Betrieb läuft ohne Einschränkung weiter

Jan Leysieffer bleibe Geschäftsführer des Unternehmens, er sei "voll handlungsfähig", zitiert die "NOZ" aus der Mitteilung der Firma. Der Betrieb von Leysieffer laufe ohne Einschränkungen weiter. Dies wurde auch den von der Insolvenz betroffenen Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Ihre Löhne und Gehälter würden durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bis Ende Mai 2019 gesichert.

"Tradition und die Herstellung von hochwertigen Qualitätsprodukten ist heute leider kein Erfolgsgarant mehr, daher nutzt das Unternehmen die Chancen einer nachhaltigen Sanierung", so Anwalt Walterscheid.

Leysieffer stellt hochwertige Schokolade und Pralinen her. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eigene Bistros und Cafés an fast 30 Standorten in Deutschland. Auch in Peking gibt es eine Filiale. Leysieffer ist ein traditionelles Familienunternehmen, Seit 2003 wird die Firma in der vierten Generation geführt.

Quelle: NOZ