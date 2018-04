Im Zeitalter von Smartphones und Elektroautos ist Lithium eines der begehrtesten Rohstoffe der Welt. In fast allen Akkus ist das Leichtmetall der ausschlaggebende Bestandteil, ohne den wir im täglichen Leben längst nicht mehr auskämen. Große Mengen Lithium befinden sich beispielsweise in Salzseen in Chile, wo sie durch das Eintrocknen der Sole in künstlichen Teichen gewonnen werden. Das geht leider mit gravierenden Schäden für die Umwelt einher, und die Suche nach Lithium versetzt Firmen weltweit in einen erbitterten Wettlauf um den Zugang zu dem Metall. Südkorea versucht daher zunehmend durch Recycling Lithium zu gewinnen. Diese Arbeiter in Gunsan betreiben sogenanntes „Urban Mining", sie suchen nicht nach natürlichen Quellen der Ressource, sondern die Bestände, die sie aus alten Akkus zurückgewinnen können. Die ausgesonderten Teile werden zu einem Pulver gemahlen, aus dem dann einzelne Metalle separiert werden. Laut des Koreanischen Instituts für Industrie und Technik können so 22 Prozent des Landesbedarfs an Lithium gewonnen werden.