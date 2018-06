Wenn die Spannung mal durchhängt, richten manche Zuschauer der Fußball-WM ihr Augenmerk auf die Dinge abseits des Spielgeschehens. Zum Beispiel auf die Werbebanden am Rande des Spielfelds. Dort wirbt ein exklusiver Zirkel von Fifa-Partnern um Aufmerksamkeit. Ein Schriftzug sorgte dabei in den vergangenen Tagen immer wieder für Fragen: Was ist eigentlich "McDelivery"?

McDelivery ist nicht McDonald's in Russland

Bei McDelivery handelt es sich nicht etwa um die Bezeichnung für die russischen McDonald's Filialen, wie manch einer fälschlicherweise annahm. Der Fastfood-Konzern nutzt die attraktive Werbefläche vielmehr, um auf seinen Lieferservice aufmerksam zu machen. Dieser ist gar nicht mal so neu, aber offenbar noch relativ unbekannt.

Was mich an dieser WM ja am fertigsten macht ist, dass die Russen einen McDelivery haben! — Martina Rutschmann (@M_Rutschmann) 22. Juni 2018

McDonald's hat anscheinend einen Lieferservice. Allein deswegen hat es sich schon gelohnt das Spiel anzuschauen #KORGER #McDelivery pic.twitter.com/IwRojSRH3T — Manuela Stark (@themanuela) 27. Juni 2018

Wenn meine Enkel mich in 40 Jahren fragen, was mir von dieser #WM im Gedächtnis geblieben ist, werde ich #McDelivery antworten. — onur yildirancan (@onyildi) 20. Juni 2018

McDelivery gibt es in 36 Städten

In Deutschland ist McDelivery nach Tests in Köln und München im März 2017 in 13 weiteren Städten gestartet. Mittlerweile ist der Service in 36 Städten verfügbar, wobei nicht immer das gesamte Stadtgebiet abgedeckt wird.

Geliefert wird in der Regel in einem Umkreis von zwei Kilometer um die teilnehmenden McDonald's-Restaurants. Ob man selbst im Liefergebiet liegt, kann man unter mcdelivery.de nachschauen. Abgewickelt werden die Bestellungen über foodora.de, lieferheld.de und pizza.de. Eine pauschale Liefergebühr fällt nicht an, dafür sind die Preise für die einzelnen Artikel höher als im Restaurant.

Die Speisekarte enthält neben den Klassikern auch Menüs für mehrere Personen. Als WM-Aktion gibt es zu den Lieferungen ein Coca-Cola-Glas in schwarz-rot-gold - sofern einem das angesichts des peinlichen Ausscheidens der Nationalelf nicht den Geschmack verdirbt.

Isn’t it weird how the Russian for McDonalds is McDelivery #WorldCup2018 pic.twitter.com/f9cvR8xeYP — James Mertz (@JMertz) 20. Juni 2018

Den Lieferservice McDelivery gibt es aktuell in Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Koblenz am Rhein, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Münster, Nürnberg, Offenbach, Osnabrück, Regensburg, Saarbrücken, Stuttgart, Wiesbaden.