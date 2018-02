Blumen, Parlinen, Unterwäsche und am besten auch ein romantisches Essen mit Kerzenschein: Am 14. Februar ist Valentinstag. Der Tag der Verliebten - oder zumindest der Tag, den die Industrie dazu gemacht hat - könnte für Fastfood-Freunde in Newcastle etwas ganz besonders werden. Denn der Betreiber einiger McDonald's-Filialen hat über die sozialen Netzwerke angekündigt, ein romantisches Menü aufzutischen.

Romantik und McDonald's-Restaurants - das scheint nicht recht zu passen. Doch für 20 Pfund, umgerechnet rund 23 Euro, bekommt jedes Paar ein Menü präsentiert. Als Vorspeise besteht die Wahl zwischen Käse-Sticks oder vier Chicken Nuggets. Als Hauptgang serviert das Restaurant entweder Bic Mac, Chicken Burger, den Fisch-Burger, den Veggie-Burger oder 20 Chicken Nuggets. So steht es zumindest auf der Karte. Doch es können auch alle anderen Burger geordert werden. Dazu werden Pommes und ein erlesenes Tröpfen Cola angeboten. Als Abschluss des Mahls haben die Gäste die Wahl zwischen Apfelkuchen, einem Muffin, einer Fruchttasche oder einem McFlurry.





Reservierung bei McDonald's

Interessierte Paare sollten sich aber beeilen - denn die Tische scheinen gut anzukommen. Immerhin verspricht der Werbefilm, den der Filianbetreiber via Facebook verbreitet, dass Kunden dort das "romantischste, kulinarische Erlebnis der Geschichte" bekommen werden. Und daher ist eine Reservierung nötig. Die Kapazitäten sind eng getaktet: Ab 19 Uhr kann ein Tisch für eine Stunde reserviert werden. Wer gerne den ganzen Abend romantisch sitzen und turteln möchte, ist hier also nicht ganz richtig.

In dem Clip sieht man nicht nur eine schneeweiße, gestärkte Tischdecke, sondern auch rote Kerzen und edles Besteck. Ob die Restaurants dieses "Luxus" auch zum Valentinstag anbieten, ist unklar. Die User auf Facebook finden die Idee zumindest amüsant. Inzwischen haben sich so viele User gemeldet, dass man den Post teilen und die McDonald's-Seite liken muss, berichtet "Metro". So nimmt man an der Verlosung für einen romantischen Abend bei McDonald's teil.