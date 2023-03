In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um eine Neubesetzung der Chefredaktion von "Bild". Nun macht der Verlag einen klaren Schnitt und setzt drei Chefredakteure vor die Tür.

Der Medienkonzern Axel Springer wechselt die Chefredaktion der "Bild" aus. Das berichteten zuerst der "Spiegel" und das Branchenportal "Medieninsider". Inzwischen hat der Verlag die Personalien auch selbst bestätigt.

Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz werden demnach aus ihren bisherigen Rollen ausscheiden. Marion Horn übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktion. Sie war bis Ende 2019 bereits Chefredakteurin der getrennt arbeitenden "Bild am Sonntag" und zuletzt als Beraterin tätig.

Personelle Veränderungen bei "Bild"

In den vergangenen Monaten hatte es bereits Spekulationen um eine Neuaufstellung an der Spitze der "Bild" gegeben, seit der Wechsel von Robert Schneider als Chefredakteur vom "Focus" zur "Bild" bekannt wurde. Schon damals stand nach Brancheninformationen das Chefredakteurs-Trio vor dem Aus. Intern hatte es daraufhin allerdings Protest gegeben. Vor allem die Abberufung von Alexandra Würzbach wurde in der Redaktion kritisch gesehen, da sie bereits während der Untersuchung im Fall Julian Reichelt temporär als Chefredakteurin einsprang. Der Verlag reagierte damals auf den Widerstand in der Redaktion und beließ Boie als Vorsitzenden der Chefredaktion und ließ auch die anderen beiden Chefredakteure unangetastet.

Laut "Medieninsider" soll das Dreier-Team um Boie selbst erst heute von der Absetzung erfahren haben und bei der internen Kommunikation bereits nicht mehr dabei gewesen sein. Die Kommunikation habe demnach "Bild"-Geschäftsführer Claudius Senst übernommen.

Für Robert Schneider hat die Rochade zunächst keine Konsequenzen: Er soll laut Verlag wie geplant Mitte April Chefredakteur der "Bild" werden.

