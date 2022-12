von Eugen Epp Um ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr zu feiern, lud der Milliardär Ken Griffin seine Mitarbeiter und deren Familien ins Disneyland ein – insgesamt 10.000 Personen. Sogar ein Überraschungskonzert gab es.

Laut des US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" steht Ken Griffin auf Platz 41 der reichsten Menschen der Welt, sein Vermögen soll etwa 30 Milliarden Euro betragen. Und der CEO des Finanzdienstleisters Citadel dürfte noch reicher werden: Das Unternehmen habe in diesem Jahr rekordverdächtige Gewinne eingefahren, teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters mit. Außerdem hat sein Unternehmen gerade 30-jähriges Jubiläum gefeiert.

Das hat der Milliardär nicht zuletzt seinen Mitarbeiter:innen zu verdanken – und er wusste auch, wie er sich bedanken konnte. Griffin lud Angestellte und ihre Familien zu einem Trip ins Disneyland nach Florida ein. Dort feierten Chef und Personal drei Tage lang ihre geschäftlichen Erfolge. Insgesamt waren nach Unternehmensangaben mehr als 10.000 Personen dabei, darunter 2500 Kinder.

Ken Griffin engagiert Coldplay für einen Überraschungsauftritt

Griffin soll laut des Berichts die Kosten für Flüge aus New York, Houston, Paris, Zürich und anderen Städten bezahlt haben. Außerdem kam er für die Unterbringung in Hotels, den Eintritt in den Freizeitpark und die Verpflegung auf. Außerdem hatte er noch eine besondere Überraschung arrangiert: Die Band Coldplay, von der Griffin großer Fan sein soll, spielte für die Mitarbeiter:innen ein Konzert. Auch die Sängerin Carly Rae Jepsen und DJ Diplo traten auf.

"Wir haben das außergewöhnlichste Team nicht nur in unserer Geschichte aufgebaut, sondern auch in der Finanzgeschichte", lobte Griffin seine Mitarbeiter:innen. "Wir haben eine unglaubliche Zukunft vor uns – und ich freue mich auf die Kapitel, die noch geschrieben werden müssen."

Insgesamt hat das Unternehmen 4000 Angestellte. Diejenigen, die auf Kosten des Chefs einen Urlaub im Disneyland genießen durften, dürften nun wahrscheinlich noch motivierter arbeiten. Viele Mitarbeiter:innen aus dem asiatisch-pazifischen Raum konnten allerdings nicht dabei sein. Für sie soll es ein gesondertes Event geben.

Quellen: "Business Insider" / Reuters / "Forbes"