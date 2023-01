Vieles ist 2022 teurer geworden, aber einige Hersteller von Supermarktprodukten wollen, dass es den Kunden nicht so auffällt. Statt den Preis zu erhöhen, senken sie lieber die Füllmengen ihrer Packungen. Die Verbraucherzentrale Hamburg sammelt solche Fälle von versteckten Preiserhöhungen seit Jahren. 2022 hätten sich so viele Kunden wie nie zuvor über die Weniger-drin-Masche beschwert, berichten die Verbraucherschützer. Allein in den Monaten August, September und Oktober seien es mehr als 700 Beschwerden gewesen, berichtet Armin Valet von der Verbraucherzentrale: "Doch was bei uns ankommt und erfasst wird, ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs." Um den Herstellern einen Denkzettel zu verpassen, lässt die Verbraucherzentrale bis zum 22. Januar über die "Mogelpackung des Jahres 2022" abstimmen. Fünf Kandidaten hat sie dafür ausgesucht und online zur Wahl gestellt.