"Mogelpackung des Monats" Gleiche Tüte, weniger drin: Katjes täuscht Kunden bei Fruchtgummis

"Katjes – no, no, no!", schimpft die Verbraucherzentrale Hamburg. Der Süßwarenhersteller hat den Inhalt seiner Fruchtgummitüten verringert, ohne die Verpackung zu ändern. Genau diese Masche könnte bald gesetzlich verboten werden.