Preiserhöhungen mögen die Kunden nicht, daher sparen viele Hersteller lieber am Inhalt. Das kommt auf dasselbe heraus, fällt aber nicht so einfach auf. Die Verbraucherzentrale Hamburg schaut genau hin und kürt regelmäßig die "Mogelpackung des Monats".

Eis am Stiel ist teurer geworden: Wer im Tiefkühlregal zu bekannten Marken greift, bekommt deutlich weniger fürs Geld. Aus Vierer- wurden Dreierpacks, aus Sechser- wurden Fünferpacks, außerdem ist das einzelne Eis teilweise auch noch kleiner geworden. Bei gleichem Verkaufspreis für die Packung ergeben sich so versteckte Preiserhöhungen von 20 Prozent (Mars, Nogger), 48 Prozent (Milka, Daim) oder sogar 63 Prozent (Oreo), berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg. Die Hersteller Froneri Schöller, Unilever (Langnese) und Mars verweisen in ihren Stellungnahmen auf gestiegene Kosten für Energie und Rohstoffe und darauf, dass letztlich der Handel den Preis festlege.

Illustre Reihe von Mogelpackungen

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat bereits viele namhafte Hersteller als Mogelpackung des Monats angeprangert. Der Schoko-Weihnachtsmann und der Schmunzelhase von Milka waren ebenso darunter wie die Pasta-Sauce Miracoli oder Müsli von Dr. Oetker. Milka-Hersteller Mondelez kritisierten die Verbraucherschützer auch für die Abkehr von der 100-Gramm-Standardgröße hin zu 93-, 87- oder 81-Gramm-Tafeln sowie die Schrumpfung einiger 300-Gramm-Großpackungen auf 270 oder 280 Gramm.

Einmal im Jahr lässt die Verbraucherzentrale unter fünf Kandidaten über die Mogelpackung des Jahres abstimmen. Für das Jahr 2022 wurde das Streichfett von Rama mit dem Negativpreis ausgezeichnet. Weitere Mogelpackungen der vergangenen Monate zeigt unsere Fotostrecke.

