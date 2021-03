Bei der US-Börsenaufsicht hat sich Tesla-Boss Elon Musk offiziell einen neuen Titel verpassen lassen. Außerdem hat das Unternehmen nun einen "Master of Coin".

Ein CEO-Titel dürfte für die meisten Karrierehungrigen das höchste der Gefühle sein. Aber nicht für Elon Musk. Der Tesla- und SpaceX-Macher hat sich eigenständig einen neuen Job-Titel verpasst und diesen auch offiziell bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC niederschreiben lassen: Ab sofort, mit Wirkung zum 15. März 2021, heißt es in der Mitteilung, trage Musk den Titel "Technoking of Tesla".

Elon Musk, ein Techno- und "Game of Thrones"-Fan?

Und der 49-jährige Musk ist nicht alleine: Zach Kirkhorn, der 36 Jahre alte Finanzchef des Unternehmens Tesla, hat ebenfalls einen neuen Titel spendiert bekommen. Er darf sich künftig "Master of Coin" nennen, was zum einen eine Anspielung auf Teslas Investition in die Kryptowährung Bitcoin sein dürfte, zum anderen ist der Begriff unter anderem in der erfolgreichen Serie "Game of Thrones" zu finden, in der sich der Schatzmeister des Königs mit ebenjenem Titel rühmen darf.

Ihre ranghohen Positionen als Chief Executive Officer und Chief Financial Officer werden Musk und Kirkhorn trotzdem weiterhin bekleiden. Gründe für die beiden neuen Job-Titel sind in der Mitteilung nicht aufgeführt. Musks neuer Titel, den er auch bereits im Twitter-Profil führt, passt jedenfalls in mehr als einer Hinsicht zu ihm: Zum einen ist er unbestritten ein Visionär, für manche vielleicht gar ein König, in der Tech-Industrie. Zum anderen scheint er ein Faible für Techno-Musik zu haben - immerhin hat er schon häufiger erwähnt, dass seine Gigafactory in Grünheide bei Berlin unbedingt auch einen eigenen Technoclub bekommen wird.