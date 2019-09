Erstmals sitzen in Deutschland ehemalige Banker im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal auf der Anklagebank. Durch den mutmaßlichen Betrug sind dem Fiskus Milliarden von Euro verloren gegangen. Vor der 12. Großen Strafkammer des Landgerichts Bonn müssen sich seit dem Morgen die beiden britischen Investmentbanker Martin S. und Nicholas D. verantworten. Laut Anklage haben sie den deutschen Staat mit Tricksereien um Aktiengeschäfte zwischen 2006 und 2011 um rund 440 Millionen Euro gebracht. Gerichtssprecher Tobias Gülich am Mittwoch: "Die beiden sind angeklagt, weil sie daran beteiligt gewesen sein sollen, an diversen Cum-Ex-Geschäften, hier insgesamt auf 34 Fälle heruntergebrochen, und dort sollen sie so mitgewirkt haben, mit anderen Beteiligten, dass es ermöglicht wurde, dem Staat vielleicht nur einmal oder gar nicht entrichtete Kapitalertragssteuer mehrfach aus der Tasche zu ziehen." Den Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Sie haben aber umfassend ausgesagt und hoffen auf Milde. Zudem müssen fünf Geldhäuser den Richtern am Landgericht Bonn Rede und Antwort stehen. Norbert Walter Borjans, ehemals Finanzminister in NRW warnte: "Das Problem ist, wir haben es hier mit hochintelligenten, hochprofessionellen Menschen zu tun, die allerdings auch ein hohes Maß an krimineller Energie haben. Und der Glaube, man deckt etwas auf und kann sich dann zurücklehnen, weil man das Problem gelöst hat, der wäre absolut fatal. Die sind jetzt schon wieder an anderen Stellen tätig. Wo es geht mit demselben Modell, wo es nicht geht mit einem neuen." In dem Musterprozess in Bonn soll nach Plänen des Gerichts grundsätzlich geklärt werden, inwieweit die Cum-Ex-Geschäfte strafbar waren. Bei einem Schuldspruch dürften zahlreiche weitere Prozesse folgen.

