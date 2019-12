Der Einzelhandel in Deutschland ist nicht zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft der vergangenen Tage. In der Woche vor dem vierten Advent sei das Weihnachtsgeschäft hinter den Erwartungen vieler Händler zurück geblieben, teilte der Einzelhandelsverband am Sonntag mit. Besonders der Innenstadthandel berichtete von schwachen Besucherströmen. Für die kommenden Tage bereite sich der Handel nun auf einen Ansturm vor, insbesondere bei Lebensmitteln, Spielwaren und Elektroartikeln. Bereits am Sonntag zog der verkaufsoffene 4. Advent zahlreiche Menschen in die Einkaufszentren, etwa hier in Berlin. O-TON WEIHNACHTSEINKÄUFER (OHNE NAMENSNENNUNG) "Geschenke habe ich alles. Wir haben unseren Weihnachtsbaum geschmückt, und da fehlen noch ein paar Sachen, und die habe ich nachgekauft." O-TON WEIHNACHTSEINKÄUFER MARKUS FETHKE "Man freut sich schon, wenn man seinen Liebsten einen Gefallen tun kann, ein Geschenk machen kann. Das es jetzt meistens immer kurz vor Weihnachten passieren muss, ist halt so." O-TON WEIHNACHTSEINKÄUFERIN JESSY "Wir haben dieses Jahr, Tatsache, auch ein bisschen was selber gemacht - Seife selber gemacht zum Beispiel. Aber ansonsten für jeden nur eine Kleinigkeit." Dennoch rechnet der Verband in diesem Jahr mit einem Umsatzplus von drei Prozent in den Monaten November und Dezember im Vergleich zum Vorjahr. Damit überstiegen die Umsätze im Weihnachtsgeschäft erstmals die 100 Milliarden-Euro-Grenze. Auf den Online-Handel entfielen rund 15 Milliarden Euro.