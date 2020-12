Sehen Sie im Video: Chinas Wirtschaft boomt wieder – und erzielt irrwitzigen Rekord.













Bilder aus Wuhan stehen in scharfem Kontrast zu Eindrücken aus anderen großen Volkswirtschaften, die momentan in die Weihnachts- und Neujahrszeit gehen. Rund ein Jahr, nachdem das Virus Experten zufolge zunächst in der zentralchinesischen Stadt ausgebrochen war, sieht es nach normalem Alltag in der Millionenmetropole aus. Wuhan hat seit mehreren Monaten keinen neuen lokal übertragenen Fall verzeichnet und unterscheidet sich nun nicht mehr von anderen chinesischen Städten mit überfüllten Einkaufsstraßen, Staus und großen Versammlungen. Auch der Wirtschaft in ganz China geht es besser. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 dürfte China laut dem Helaba-Experten Patrick Franke wieder fast auf den Vorkrisentrend zurückgekehrt sein. China kommt zugute, dass es die Corona-Krise relativ rasch in den Griff bekam und seine Industrie wesentlich schneller wieder hochfahren konnte als viele andere Staaten. Und obwohl die Käufer wieder in die Straßen von Wuhan zurückgekehrt sind, sagen einige Unternehmer, dass die Einnahmen noch nicht ganz normal seien. Straßenverkäufer aus Wuhan berichten weiterhin von Umsatzeinbrüchen. Die Menschen seien immer noch zurückhaltend, bestellten lieber das Essen nach Hause als auf dem Markt, sagt dieser Mann. immer besser auf Touren. Wo es im Inland noch Anschub braucht, kommt Chinas Exportmotor dank kräftiger Nachfrage immer besser auf Touren, wegen nach vielen in der Corona-Krise benötigten Gütern. Die Ausfuhren legten im November um 21,1 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr, wie aus den am Montag veröffentlichten Zolldaten hervorgeht. Insbesondere Schutzmasken "Made in China" sind in Pandemie-Zeiten sehr gefragt - aber auch Elektronikprodukte für das Arbeiten von Zuhause aus sowie Kühlschränke, Toaster und Mikrowellenherde. Insgesamt fuhr die Volksrepublik einen Außenhandelsüberschuss in Höhe von 75,4 Milliarden Dollar ein. Dies ist der höchste Wert seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 1981.

