Auf den ersten Blick sieht das Gerät aus wie ein gewöhnlicher Snack-Automat. Doch wer sich dem orangen Kasten im Broadmarsh-Shoppingcenter von Nottingham nähert, wird schnell stutzig. In dem Automaten stecken nämlich nicht einfach nur die üblichen Schokoriegel oder Softdrinks. Stattdessen im Sortiment: Frisches Obst, Sandwiches und Wasser aber auch Zahnbürsten und andere Hygieneartikel sowie frische Socken.

Noch außergewöhnlicher als der Inhalt ist die Zielgruppe: Es handelt sich um den ersten Automaten im öffentlichen Raum, der ausschließlich für Obdachlose gedacht ist. Die Charity-Organisation "Action Hunger" will damit den Menschen, die auf der Straße leben, ihren Alltag erleichtern. Der Automat stellt sicher, dass sich Obdachlose auch mitten in der Nacht eine Flasche Wasser ziehen oder die durchnässten Socken gegen ein paar frische austauschen können.

Kooperation mit Hilfseinrichtung

Um sicherzustellen, dass sich auch wirklich nur Bedürftige am Inhalt bedienen, lassen sich die Fächer nur mit einer speziellen Chipkarte öffnen. Diese wird von einer karitativen Einrichtung in der Nähe ausgegeben, deren Mitarbeiter den Automaten auch bestücken. Die hinterlegten Waren kommen aus Spenden und kosten die Obdachlosen nichts. Bis zu drei Waren am Tag können mit einer Karte gezogen werden, nach zwei Wochen muss man die Karte erneuern lassen. "Ich finde die Idee brilliant. Wenn die Notunterkünfte mitten in der Nacht geschlossen sind, kann ich hier hinkommen und bekomme, was ich brauche", zitiert die "Nottingham Post" den Obdachlosen Lee Crowden.

Die Initiatoren von Action Hunger legen Wert darauf, dass der Automat nur ein zusätzliches Hilfsangebot sei und keine bestehenden Angebote ersetzen wolle - insbesondere solche nicht, in denen Obdachlosen im persönlichen Kontakt geholfen werde. Nichtsdestotrotz haben sie viel vor: Der Automat in Nottingham soll nur der erste von vielen weiteren auf der ganzen Welt sein. Der nächste Automat wird in Manchester aufgestellt. Im kommenden Jahr sollen nicht nur London und weitere Städte in Großbritannien folgen, sondern auch New York, Los Angeles, San Francisco und Seattle.