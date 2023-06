von Eugen Epp Auf dem Oktoberfest steigen die Preise in diesem Jahr noch einmal kräftig an – nicht nur beim Bier, sondern auch bei Wasser. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sieht die Entwicklung kritisch.

Mitte September beginnt wieder das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. Sechs Millionen Besucher:innen aus aller Welt werden erwartet. Diese müssen sich auf der Münchner Theresienwiese allerdings wieder einmal auf ein teures Vergnügen einstellen.

Die Preise auf der Wiesn befinden sich grundsätzlich in einer eigenen Kategorie, die Inflation tut ihr Übriges dazu. Und das gilt nicht nur beim Bier, sondern auch bei anderen Getränken. So soll eine Ein-Liter-Flasche Wasser laut der Münchner Zeitung "tz" im Durchschnitt ganze zehn Euro kosten, in der Spitze sogar 11,60 Euro. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sieht diese Entwicklung kritisch. Diese Preise könne er "beim besten Willen nicht nachvollziehen", sagte der SPD-Politiker laut "tz" beim Sommerfest der Münchner Innenstadtwirte. "Überdenkt das mal", gab er den Gastronomen mit auf den Weg.

Oktoberfest: Durchschnittlich zehn Euro für Wasser, bis zu 14,90 Euro für Bier

2022 hatte der Preis für einen Liter Wasser noch bei durchschnittlich 9,67 Euro gelegen. Der Münchner Bezirksvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Christian Schottenhamel, gleichzeitig auch Sprecher der Wirte auf dem Oktoberfest, verwies auf die stark gestiegenen Preiskosten und Energiekosten. Auf der Wiesn müssten darüber hinaus noch Sicherheitspersonal sowie der Zeltauf- und abbau finanziert werden. Zudem seien viele Gastronomen an die Preise einer Brauerei gebunden.

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr auf dem Oktoberfest zwischen 12,60 und 14,90 Euro – das sind durchschnittlich sechs Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Damals kostet die teuerste Maß 13,80 Euro. Für einen Liter Spezi werden in den Wiesn-Zelten durchschnittlich 11,65 Euro aufgerufen, bei Limonade beträgt der durchschnittliche Literpreis 11,17 Euro.

Quelle: "tz" / Stadt München

