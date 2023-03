Payback ist das größte Punktesammelsystem in Deutschland

Bei Rewe können Payback-Kunden demnächst keine Punkte mehr sammeln – dafür wohl bei Edeka. Laut der Lebensmittelzeitung will die Supermarktkette das Bonusprogramm nach dem Rewe-Aus einführen.

Neuigkeiten für Punktesammler: Weil Rewe bei Payback aussteigt, wird wohl Konkurrent Edeka das Bonusprogramm in den eigenen Supermärkten einführen. Nach Recherchen des Fachblatts "Lebensmittelzeitung" sind sich Payback und Edeka bereits über eine Zusammenarbeit einig. Die Unternehmen haben dies allerdings noch nicht bestätigt.

Kürzlich war bekannt geworden, dass der langjährige Payback-Partner Rewe die Zusammenarbeit Ende 2024 beenden wird. In die entstehende Lücke könnten dann die Edeka-Supermärkte springen. Das würde wiederum das Aus für den bestehenden Bonus-Partner Deutschland-Card bei Edeka bedeuten.

Payback: Edeka und Netto statt Rewe und Penny

Die Rewe-Supermärkte sind seit 2014 Partner von Payback, die Rewe-Tochter Penny nutzt das Punktesystem seit 2018. Zuletzt war der Vertrag noch einmal um zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert worden – zugleich kündigte der Rewe-Konzern an, von da an "andere und/oder eigene Wege" zu gehen. Es wird erwartet, dass Rewe ein eigenes Kundenbindungsprogramm aufbauen will.

Für das Payback-System, das seit 2010 zum US-Kreditkartenriesen American Express gehört, ist Rewe hierzulande derzeit der größte und wichtigste Partner. Von 31 Millionen Payback-Karten in Deutschland sollen laut Lebensmittelzeitung allein Rewe und Penny 17 Millionen Karten ausgegeben haben. Diesen Verlust könnte Payback durch die Kooperation mit der Edeka-Gruppe, zu der auch der Netto Marken-Discount und Marktkauf gehören, ausgleichen. Unterm Strich hat die Edeka-Gruppe sogar mehr Läden und höhere Umsätze als Rewe.

Allerdings ist nicht ausgemacht, wie viele Edeka-Märkte das Payback-System letztlich nutzen werden. Da Edeka als genossenschaftlicher Verbund organisiert ist, könne das Unternehmen seine selbständigen Kaufleute nicht dazu zwingen, das System in den eigenen Märkten zu nutzen, schreibt die Lebensmittelzeitung. Auch beim derzeitigen Bonus-Partner Deutschland-Card würden nicht alle Edeka-Kaufleute mitmachen. Manche hielten den Nutzen für zu gering und die Kosten für zu hoch.